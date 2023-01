Nomi femminili e maschili 2023: scegli tra i più quotati del nuovo anno

Quali sono i nomi maschili e femminili più quotati del 2023: scegli questo per il tuo bebè, te ne sarà grato per tutta la vita.

Se stai per diventare mamma, sappi che questa sarà un’annata decisamente strepitosa per te. Non solo perché potrai godere di alcuni benefici che lo Stato ha messo a disposizione, ma anche perché non ti dovrai assolutamente porre il problema su come dovrai chiamare il tuo piccolo. Questo, però, sia chiaro può tornarti utile solo se non vuoi assolutamente rispettare la “tradizione” di famiglia ed affidare alla tua bambina o al tuo principe un nome che resterà impresso nella mente di tutti.

Già ci è capitato in precedenza di parlarvi di quei nomi femminili provenienti da terre straniere che sono parecchio gettonati anche nel nostro paese e di quelli che, invece, sono decisamente più “antichi” rispetto ad alcuni diffusi oggigiorno ma parecchio utilizzati ancora oggi, adesso vogliamo parlarvi di quali sono quei nomi, sia femminili che maschili, più in voga per il 2023. Dimenticate, quindi, quelli classici, ma date il benvenuto a qualcosa completamente di nuovo che, senza alcun dubbio, vi piacerà tantissimo.

Nomi maschili e femminili, sono questi i più gettonati nel 2023: cosa sapere

È questa la domanda che tantissimi futuri genitori si pongono appena scoprono di essere in dolce attesa: se dovesse essere maschio, come lo chiamiamo? Di nomi ce ne sono tantissimi in giro, ma a non tutti possono piacere. C’è chi, ad esempio, piace rispettare la “tradizione” e chi, invece, vuole completamente stravolgere le cose. Col nostro articolo di oggi, vogliamo elencarvi quali sono quei nomi maschili e femminili più in voga del 2023. Occorre, però, procedere con ordine, altrimenti rischieremmo di fare solo confusione. Pertanto, di seguito vi inizieremo ad offrire una serie di nomi tra cui scegliere per il vostro piccolo principe:

Davide; Massimo; Luigi; Nathan; Emmanuel; Alexander; Gioele; Edoardo; Leone; Salvatore.

Dei nomi decisamente dolcissimi, non c’è che dire, che sicuramente saranno adattissimi per il vostro piccolo bebè. Scegliete tra questi qual è quello che più fa al caso vostro. E vi assicuriamo che nessuno avrà niente da ridire. D’altra parte, ricordate che il nome deve piacere a voi e a nessun’altro.

Se è una bambina, chiamala così

Hai appena fatto il test del calendario cinese ed ha scoperto di essere in dolce attesa dell’arrivo di un bellissimo fiocco rosa? Di seguito, ti diremo quali sono quei nomi femminili che saranno più in voga nel 2023.

Giaele; Ginevra; Penelope; Isobel; Megan; Luce; Nicole; Sofia; Glesia; Benedetta.

Alcuni di questi nomi, da come si può chiaramente vedere, sono già “famosi”, ma pur sempre apprezzati di tutti. Altri, invece, rappresentano una vera e propria novità, che non può assolutamente passare inosservata.

Adesso non dovete fare altro che compiere la vostra scelta. Ovviamente, quelli che vi abbiamo proposto sono solo alcuni dei nomi più gettonati nel 2023, ma – se proprio volete – potete scegliere anche tra quelli più semplici. O, magari, far lavorare la vostra fantasia. L’importante è che voi non vi facciate influenzare da nessuno. Ricordate sempre che il figlio è il vostro e che le decisioni devono essere sempre presi tra voi.