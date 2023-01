Calendario cinese della gravidanza, molti sbagliano il calcolo: ti spiego come fare

In molti sbagliano il calcolo col calendario cinese della gravidanza: scopriamo insieme cosa è importante sapere, ecco come fare.

Quando una donna scopre di essere in dolce attesa, una delle prime cose a cui pensa è se porta in grembo un maschietto o una femminuccia. Non si può fare a meno di sottolineare quanto diversi genitori, dopo essersi assicurati del buono stato di salute del loro piccolo, inizino subito a pensare ad un nome oppure a quale colore usare per la cameretta. È proprio a tal proposito che arriva in soccorso il calendario cinese della gravidanza.

Appurato che il sesso del bebè si sa con certezza a diversi mesi di distanza dall’inizio della gestazione, non possiamo non sottolinearvi che c’è la possibilità di anticipare di gran lunga questo giorno consultando uno strumento antichissimo, ma utilizzato da tante donne in gravidanza ancora adesso. Si tratta, come dicevamo poco fa, del calendario cinese della gravidanza. Tutte ne fanno uso, ma quello che in poche sanno è che non è sempre giusto il calcolo che loro vanno a fare. Il più delle volte, infatti, può capitare che si mettano in pratica dei piccoli errori che possono andare ad alterare il risultato.

Qual è il calcolare giusto da fare con il calendario cinese gravidanza

Se anche voi volete a tutti i costi conoscere il sesso del vostro bebè consultando il calendario cinese della gravidanza, sappiate che sono due gli elementi che devono essere assolutamente presi in considerazione per una corretta previsione. Parliamo proprio dell’età lunare della gestante. E del mese lunare del concepimento. Calcolarli, vi assicuriamo, non è assolutamente difficile. Scopriamo insieme, però, a cosa bisogna fare particolare attenzione.

Calcolo età lunare della futura mamma. A dispetto di quanto siamo soliti pensarla noi, in Cina la situazione è decisamente diversa. Qui, infatti, l’età di una donna non corrisponde a quella della realtà, ma prende in considerazione anche i nove mesi trascorsi nel grembo della madre. Quindi, per calcolare l’età lunare è importante conoscere la sua data di nascita ed andare a ritroso di nove mesi. Se una donna, ad esempio, è nata il 29 giugno del 1992, secondo la tradizione cinese tra qualche mese non compirebbe 31 anni, bensì 32; Come calcolare il mese lunare del concepimento. Come vorrebbe la tradizione, il concepimento è solitamente fissato circa 14 giorni dopo la data d’inizio dell’ultimo ciclo mestruale. Qualora, però, si volesse sapere con certezza il mese lunare, bisogna rintracciare questa data sul calendario gregoriano e vedere, poi, a quale corrisponde sul calendario cinese. Fatto questo, il gioco è concluso.

Ovviamente, ci teniamo a dire che il risultato del calendario cinese della gravidanza non ha alcuna validità scientifica. E che, quindi, non dovete assolutamente prenderlo come qualcosa di certo. D’altra parte, però, come si suol dire? “Non è vero, ma ci credo”. E voi, care mamme, perché non dovreste farlo?

Tre metodi alternativi per scoprire il sesso del bebè

Ancora prima di procedere con il gender reveal, è opportuno conoscere il sesso del piccolo. Se magari avete già preso in considerazione il calendario cinese gravidanza ed adesso volete la conferma del risultato, vi consigliamo di giocarvi il tutto e per tutto con altri divertenti modi. La tradizione, infatti, è ricca di pratiche da poter mettere in pratica che permettono di scoprire con netto anticipo se il bebè sarà maschietto o femminuccia. Provateci anche voi, vi assicuriamo che alcuni sono davvero divertenti.

Dei metodi piuttosto alternativi e sfiziosi, non c’è che dire! Se anche voi avete appena scoperto di essere in dolce attesa e morite dalla voglia di scoprire il sesso del bebè, prendete in considerazione quanto vi abbiamo detto. Vi assicuriamo che sarà un momento tanto emozionante quanto divertente da poter condividere con tutti i vostri cari.