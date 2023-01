Un metodo molto affidabile per capire se il tuo bebè sarà maschio o femmina

Sapete che esiste un metodo molto affidabile che permette di capire se il bebè sarà maschio o femmina? Non l’avreste mai detto.

Che gioia la gravidanza e la nascita del frutto del tuo amore! Per quanto le preoccupazioni siano tantissime durante i nove mesi di gestazione – ed è per questo che molte donne prendono una decisione comune – non si può fare a meno di sottolineare quanto si tratti di qualcosa di emozionante.

Tutto è magico durante i nove mesi di gravidanza! A partire dai primi calcetti fino alla scelta del nome, sembra proprio che ogni cosa che capita ha un sapore completamente diverso quando si è in dolce attesa. L’aspetto, però, che sicuramente è tra i più emozionanti in assoluto, è proprio questo: la scoperta del sesso. Quanti futuri genitori, infatti, non vedono l’ora di sapere se il bambino nella pancia è un maschietto o una femminuccia? Ne siamo certi: tantissimi! Se vi dicessimo, però, che abbiamo appena scoperto un metodo affidabile che ci permette di capirlo ancora prima del ‘famoso’ gender reveal?

Sono tantissime quelle donne che scelgono di affidarsi a questo metodo e che ne garantiscono il risultato. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Questo metodo affidabile ti fa capire in anticipo se sei in attesa di un bebè maschio o femmina

Non vuoi aspettare il gender reveal e vuoi sapere in netto anticipo se il bebè che aspetti è maschio o femmina? Allora ti consigliamo questo metodo super affidabile! Come dicevamo, sono tantissime quelle donne che stanno ricorrendo a questa soluzione. E che sostengono un’analisi correttissima. Curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo? Guardate cosa abbiamo appena scoperto.

Avete mai sentito parlare del calendario cinese? Si tratta di un’antichissima tabella cinese che, a distanza di quasi 1000 anni, è stata nuovamente ritrovata in una tomba rintracciata a Pechino e riportata in auge. La tradizione, infatti, dice che combinando l’età della mamma con il mese di concepimento, si può venire a conoscenza in anticipo del sesso del bebè. Clamoroso, non trovate? Prendiamo in valutazione, però, le diverse ipotesi:

Sarai mamma di un maschietto se, al momento del concepimento, avrai avuto 18, 20, 30 o 42 anni nel mese di luglio; La tua vita si tingerà di rosa e, quindi, sei in attesa di una femminuccia se hai concepito nel mese di aprile ed avrai 21, 22 o 29 anni.

Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Col calendario cinese, infatti, si può anche sapere se sei in attesa di due gemelli. Poi, in quel caso, sarà l’ecografia a stabilire il loro sesso.

Sia chiaro: il ‘metodo’ del calendario cinese non ha assolutamente alcuna validità scientifica. Pertanto, non è detto che il risultato che ne uscirà fuori sarà la sacrosanta verità. Magari, se volete ‘divertirvi’ un po’, provateci. D’altra parte, mica è peccato!