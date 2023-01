Vestire i bambini sulla neve: l’indumento che tutti usano e che invece li fa ammalare

Tutti sono soliti vestire i bambini sulla neve così, ma in pochi sanno che questo indumento li fa ammalare: fai attenzione.

L’inverno è ufficialmente iniziato. Seppure in netto ritardo rispetto agli anni passati, le temperatura rigide sono clamorosamente arrivate. E con esse, purtroppo, hanno fatto capitolino nelle vite di moltissimi italiani tanti brutti inconvenienti. Non solo, quindi, la bronchiolite, l’infezione che sta colpendo milioni di bambini e che sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale, ma anche influenza, raffreddore e tosse. Al di là di tutto questo, c’è un aspetto dell’inverno che mette sempre tutti d’accordo: la neve. Chi è che non è affascinato?

Se anche voi state progettando un weekend sulla neve con la vostra famiglia e i più piccoli, magari in previsione delle feste di Carnevale, sappiate che ci sono alcune accortezze che dovete tenere bene a mente. E queste, ovviamente, riguardano la salute dei vostri bambini. Se proprio recentemente ci è capitato di spiegarvi quale sia la tuta da neve “perfetta” da poter scegliere per il piccolo di casa, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi quale sia l’errore più comune che fanno tantissimi genitori quando si tratta di scegliere l’abbigliamento adatto. C’è, infatti, un indumento particolare che tante mamme amano far indossare al bambino per garantirgli calore, ma non sanno che è proprio questo che li fa ammalare.

I bambini non dovrebbero indossare questo indumento sulla neve: è “pericoloso” per la loro salute

Preservare la salute dei più piccoli, è sicuramente uno degli obiettivi principali di ciascun genitore. È proprio per questo motivo che, se state organizzando un weekend sulla neve, è bene che conosciate cosa è davvero importante per l’abbigliamento dei vostri bambini per non commettere l’errore che tantissimi genitori fanno. Appurato che è di fondamentale importanza far loro indossare indumenti in pile, guanti e cappello, occorre capire qual è il miglior intimo da infilarsi.

Per restare caldi tutta la giornata, bisogna partire sicuramente dalla “base”. E, quindi, dalla biancheria intima. Sì, quindi, a calzamaglie e a calze che trattengono il calore, ma garantiscono al piccolo comodità, elasticità e leggerezza, ma categoricamente no a magliette intime in cotone. In questo modo, tutto il sudore del piccolo si asciuga addosso e rischia di ammalarsi. Pertanto, è fortemente consigliata una maglia a maniche lunghe.

Sono tantissime le accortezze da tenere a mente quando si tratta di dover andare sulla neve, ma tra le più importanti c’è sicuramente questa. Se volete davvero evitare che il vostro bambino si ammali di ritorno dal weekend, vi consigliamo seriamente di seguire quanto detto prima. In questo modo, potrete cantare vittoria due volte: non solo perché si sono divertiti tantissimi, ma anche perché non dovrete fare corse in farmacie per comprare medicinali e quant’altro.

Attività divertenti da fare con i più piccoli di casa

Chiarito questo importantissimo punto, è bene sapere cosa è possibile fare con i più piccoli sulla neve per garantire loro un divertimento decisamente “spietato”. Di seguito, infatti, vi daremo una serie di possibilità da mettere in pratica se volete anche voi trascorrere un weekend all’insegna delle risate e del calore di famiglia.

Se è divertente giocarci per scoprire il sesso del bebè, è altrettanto spassoso organizzarlo sulla neve: giocate insieme ai più piccoli alla caccia al tesoro. Sarà un momento indimenticabile per tutti voi; Date sfogo alla vostra fantasia ed, ovviamente, anche alla loro. Sfruttate questa immensa e soffice distesa di bianco per poter disegnare animali o, addirittura, tuffatevi completamente al suo interno; Anche un bel tris non è da sottovalutare. Tutti amano questo gioco e conoscono le regole, ma siamo certi che quelli che più si divertiranno saranno i più piccoli; Ultimo, ma non perché meno importante, non dimenticate di divertirvi insieme a loro alla realizzazione di un bel pupazzo di neve. È un vero e proprio “must” e voi non potete assolutamente privare i vostri piccoli di provare questa emozione;

Queste sono solo alcune delle idee che potete mettere in pratica sulla neve insieme ai vostri bambini, ma vi garantiamo che sono davvero tante altre le attività e giochi da poter fare con loro. Azionate il cervello e palesate a tutti la vostra fantasia: vi assicuriamo che vi divertirete davvero un mondo.