Via libera al vaccino contro Omicron per i più piccoli: i risultati nella circolare del Ministero

Via libera al vaccino contro l’Omicron per i più piccoli: i grandiosi risultati spiegati in una circolare del Ministero.

Erano esattamente i primi mesi del 2020 quando, dopo le tragiche notizie provenienti dalla Cina, l’Italia aveva a che fare per la prima volta con il Coronavirus. Dopo i primi casi accertati, la situazione è completamente sfuggita di mano, facendo ritenere opportuno prendere delle misure decisamente drastiche. Non solo, quindi, il terrificante lockdown, ma anche una serie di accortezze indispensabili per ridurre al minimo la diffusione del virus.

Sono trascorsi quasi tre anni da quel tragico momento, ma purtroppo la situazione è cambiata di pochissimo. Certo, con l’ottima campagna vaccinale si è iniziato a vedere uno spiraglio di luce, ma ancora oggi i contagi sono numerosi e le vittime di Covid continuano a fare parecchio rumore. Chissà come andranno a finire le cose, ma nel frattempo non possiamo non godere di quest’ultima notizia che ha il sapore di una vera e propria vittoria. Attraverso una circolare, il Ministero della Salute, infatti, ha reso noto a tutti la possibilità di vaccinare anche i bambini contro l’Omicron, tra le ultimissime varianti del Coronavirus.

Arriva l’ok per il vaccino contro l’Omicron ai più piccoli: fantastico

Aspettavamo questa notizia da tempo ed adesso finalmente è arrivata: anche i bambini tra i 5 e gli 11 avranno la possibilità di vaccinarsi contro il Covid. E, soprattutto, contro la variante Omicron 4 e 5. Si tratta di una grandissima vittoria, che fa chiaramente comprendere quanti passi in avanti si stiano facendo negli ultimi tempi per sconfiggere definitivamente questo “mostro” cinese.

“La Commissione tecnico scientifica di Aifa nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty”: sono queste le parole che si leggono nella circolare firmata dal direttore generale prevenzione Giovanni Rezza.

La circolare del Ministero non termina qui e dà altre importante informazioni. Oltre ad essere consigliata la vaccinazione di quei bambini che presentano delle consistenti fragilità e nei quali quindi il contagio da Covid potrebbe provocare forti danni, è raccomandabile procedere in tal senso anche per quei piccoli che godono di ottima salute ma di cui genitori o chi ne gestisce la patria potestà sentono la necessità di una maggiore prevenzione contro il virus.

L’importante scoperta

A questo punto, parlando di bambini e di vaccini Covid non possiamo assolutamente esimerci dal raccontarvi l’incredibile scoperta di qualche tempo fa. A seguito di un importante studio, la direttrice di un ospedale pediatrico di Vicenza ha confermato l’importanza del latte materno. Sì, già conoscevamo tutti i suoi benefici e vantaggi, ma i risultati di cui ha parlato la dottoressa sottolineano, ancora una volta, la sua indispensabilità.

Care mamme, l’appello che ci sentiamo di rivolgere va direttamente a voi: non state a sentire pareri esterni, ma seguite sempre il vostro istinto. A meno che non sia il vostro stesso pediatra a spiegarvi attentamente cosa fare e cosa sarebbe meglio evitare, è preferibile che facciate sempre quello che vi sentite di fare. L’importanza del latte materno, infatti, è solo la ciliegina sulla torta. Sono tantissimi altri quegli argomenti su cui si potrebbe discutere e su cui ci sono ancora false credenze.