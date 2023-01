Chiara Ferragni Brand, 5 proposte chic a meno di 30 euro per vestire i più piccoli

Il brand di Chiara Ferragni ha appena offerto 5 proposte chic per vestire i più piccoli a meno di 30 euro: un’occasione imperdibile.

Non solo amatissimo volto di Instagram e donna attiva dal punto di vista sociale, ma anche famosa ed amata imprenditrice italiana: Chiara Ferragni è tutto questo. Era esattamente il 2010 quando la giovanissima cremonese presentava la sua prima linea di scarpe, rivoluzionando completamente la sua vita.

Per chi se lo fosse perso o non ne sapesse l’esistenza, consigliamo vivamente di andare a consultare il sito ufficiale del brand di Chiara Ferragni. Tra le diverse opzioni messe a disposizione, c’è anche una sezione che permette di acquistare dei capi all’ultima moda per i nostri piccoli a meno di 30 euro.

Chiara Ferragni Brand: scopri queste 5 proposte chic in saldi, prezzi irripetibili

I saldi sono iniziati da pochissimi giorni, eppure sul sito del brand di Chiara Ferragni sembrerebbe che tutti i migliori capi siano completamente in sold out. D’altra parte, non ci aspettavamo nulla di diverso: sono davvero pazzeschi. Che sia per le mamme o per i più piccoli, l’imprenditrice ha selezionato dei capi d’abbigliamento e degli accessori che non devono e non possono assolutamente mancare nel guardaroba di nessuno. Tra tutti questi, però, ce ne sono alcuni decisamente chic ad un prezzo veramente stracciato.

Se anche voi date uno sguardo al sito ufficiale del suo brand, vi garantiamo che vi innamorerete completamente di tutto quello che è stato pensato su misura per tutti i suoi fan. A partire da cappotti, felpe e maglie fino a calzature, occhiali da soli ed altri accessori, si ha davvero un’ampia scelta. Bando alle ciance, ecco quali sono quei capi a meno di 30 euro che dovete assolutamente comprare se anche voi volete che i vostri bimbi non passino inosservati.

Set calzini cotone decorati con logo eye star. Potete scegliere il colore che più vi piace, perché vi garantiamo che ce ne sono davvero tantissimi, ma quello che più lascia senza parole è il prezzo. Pensate, si parla di ben 24,50;

Potete scegliere il colore che più vi piace, perché vi garantiamo che ce ne sono davvero tantissimi, ma quello che più lascia senza parole è il prezzo. Pensate, si parla di ben Se il vostro neonato è appena nato, ma non volete assolutamente che rinunci allo stile, vi consigliamo il bavaglino in cotone rosa con logo. Così come i calzini, anche questi hanno un costo di 24,50 euro;

Così come i calzini, anche questi hanno un costo di Altra piccola “chicca” del brand, è il capellino da poter indossare fino a 9 mesi con un prezzo di 13,00 euro.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Chi non volesse acquistare accessori o quant’altro, può procedere all’acquisto di capi d’abbigliamento sia per bebè che per bambini un po’ più grandicelli. In questo caso, quindi, parliamo di:

Per il tuo bebè, puoi acquistare la tutina eye star in cotone color rosa pastello al prezzo di 29,70;

Infine, per chi predilige un abbigliamento sportivo, sul sito è possibile acquistare un pantalone da tuta – sia di colore rosa che nero – in cotone ad un prezzo di 22,50 euro.

Adesso, la scelta sta a voi. Quale di questi capi d’abbigliamento vi piace di più? Quello che non possiamo sottolineare è che si tratta di un vero e proprio affare.

Il cuore grande della Ferragni

Alla fine è proprio così: i personaggi pubblici hanno davvero un cuore grande! Ce lo conferma non solo il magnifico gesto fatto da Matteo Berrettini, ma anche la splendida iniziativa che Chiara Ferragni ha scelto di condividere prontamente con tutti i suoi followers. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, ma ancora oggi fa parecchio chiacchierare. Ecco cos’è esattamente successo.

Per il suo quarto Festival, Amadeus ha scelto di aver al suo fianco delle donne di un certo calibro. E Chiara Ferragni è sicuramente tra queste. Ce ne da la prova l’annuncio che, qualche giorno fa, l’imprenditrice digitale ha annunciato ai suoi followers. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la giovane donna ha comunicato a tutti di aver voluto il suo intero cachet ad un’associazione. Si tratta di “Donne in Rete contro la violenza”, che si occupa di gestire ben 100 centri di antiviolenza contro il genere femminile.

Un gesto sicuramente encomiabile, da come si può chiaramente comprendere, che ancora una volta mira a sottolineare il suo grande cuore. Chapeau, cara Chiara: ce ne fossero di donne come te!