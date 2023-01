Nuova challenge di Tiktok conquista i genitori vip: le foto esilaranti da Ferragni a Losito

Una nuova challenge di TikTok conquista i genitori dei nostri amati Vip: da Chiara Ferragni e Marta Losito, c’è davvero da divertirsi.

Sì, i social network non fanno assolutamente bene e recenti studi lo hanno confermato, ma vogliamo parlare del divertimento che si prova a sfogliare le nostre homepage e scoprire tutto quello che fanno i nostri amati Vip. Non solo la gente ‘comune’, ma anche i personaggi pubblici amano condividere ogni cosa col loro pubblico, rendendoli partecipi della loro a vita 360 gradi.

Se Instagram è il social network super adatto per foto e video, Tik Tok è quello destinato ai trend. A proposito, avete visto quale di questi ha spopolato negli ultimi tempi? Si chiama esattamente ‘Turning my mum into me’, la challenge che consiste nel mostrare da parte dei famosi creator la loro mamma nei loro panni. Una sorta di prima e dopo, da come si può chiaramente comprendere, che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Ad averci provato, infatti, non siamo stati solo noi comuni mortali, ma anche tantissimi Vip.

A partire da Chiara Ferragni fino a Marta Losito, sono davvero numerosi quei personaggi pubblici che hanno scelto di cedere alla moda di questo challange, riscuotendo un successo impressionante. Bando alle ciance, scopriamo insieme come sarebbero le mamme delle due amatissime influencer nei loro panni. Ne vedrete delle belle!

Anche i genitori Vip conquistati dalla challenge di TikTok: la mamma di Chiara Ferragni

Se anche voi, girovagando su Tik Tok o sui social network in generale, siete incappati in questa challenge, allora non potete assolutamente perdervi questo video condiviso da Chiara Ferragni sul suo canale Instagram. Era esattamente fine dicembre scorso quando l’imprenditrice digitale, totalmente impazzita anche lei per il ‘turning my mum into me’, ha scelto di coinvolgere anche la sua splendida mamma, riscuotendo l’incredibile clamore sei suoi sostenitori.

Il video caricato sulla sua pagina Instagram dura pochissimi istanti, ma oltre ad aver fatto letteralmente scatenare i suoi followers, la bella Ferragni dà una chiara prova di quanto sia speciale il rapporto tra lei e sua mamma. Guardate un po’ qui, scapperà un sorriso anche a voi.

Insomma, ancora una volta, Marina Di Guardo si aggiudica lo scettro. Bellissima e, soprattutto, super elegante e alla moda con indosso i suoi panni, la madre di Chiara Ferragni incanta ancora di più tutti quando indossa quelli tipici di sua figlia. E a dirlo, sia chiaro, non siamo affatto solo noi. A confermarlo, infatti, sono quei numerosi commenti giunti a corredo dello divertente filmato. “Tale madre, tale figlia”, ne recita uno. “Marina boss”, fa eco un altro. Insomma, tutto si può dire tranne che il video in questione non sia passato inosservato. E, diciamoci la verità, vedendo la bellezza della Di Guardo, non potevamo assolutamente aspettarci un risultato differente.

Anche Marta Losito cede al trend

Come dicevamo, non è stata solo Chiara Ferragni a cedere alla challenge e a far partecipare a questo ‘gioco’ la sua mamma, anche altri personaggi pubblici hanno voluto divertirsi insieme ai suoi followers. Avete visto anche voi la trasformazione della mamma di Marta Losito? Ci penseremo noi a mostrarvela, state tranquilli. Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su questa giovanissima influencer.

Nata a Milano nel 2003, Marta Losito ha iniziato ad approcciarsi al mondo dei social nel 2016. È proprio in quell’anno che, per la prima volta in assoluto, inizia a condividere video su un’altra applicazione gettonatissima, entrando facilmente nel cuore di tutti. Ad oggi, a distanza di quasi 7 anni dal suo esordio in questo mondo, la giovane milanese non solo è uno dei volti più popolari di Instagram e Tik Tok, ma anche un’influencer a tutti gli effetti. Con un pubblico vastissimo

Dapprima con un look decisamente casual ed, in seguito, con l’abbigliamento classico di sua figlia, la mamma di Marta Losito non è assolutamente passata inosservata al pubblico di Tik Tok. Ad oggi, nonostante siano passati giorni e giorni dalla sua condivisione, il video continua ad essere visualizzatissimo. Ed è riuscito a raggiungere quasi 90 mila likes. Insomma, se non è questa una vittoria! A questo punto, non ci resta che restare incollati alla bacheca della giovane Marta e vedere a quale altra challange parteciperà. Noi non vediamo l’ora.