Amici, il dramma di un ex allievo: “Ho perso 30 chili in 4 mesi” | Ora è ricoverato in ospedale

Un ex allievo di Amici è ricoverato in ospedale, è stato lui stesso a spiegare quali sono le sue condizioni di salute preoccupando non poco i suoi fan, in tanti gli hanno augurato buona fortuna.

Non sta vivendo il periodo migliore della sua vita, un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato sui social di essere ricoverato in ospedale da tempo e di aver perso ben 30 chili.

Un momento molto difficile che l’ex allievo ha deciso di condividere, spiegando cosa gli è accaduto e per quale motivo è ricoverato in ospedale. A sconvolgere di più è sicuramente la foto che ha pubblicato in cui mostra il suo volto scavato, sembra proprio un’altra persona.

Pasqualino Maione ricoverato in ospedale, il racconto

Si tratta di Pasqualino Maione, un ex cantante di Amici che ha partecipato all’edizione vinta da Marco Carta. Il ragazzo dimostrò subito di avere un grande talento e piaceva molto al pubblico. I suoi fan, infatti, sono molto preoccupati per le sue condizioni dopo che ha annunciato di essere stato in un letto di ospedale e di aver perso ben 30 chili.

Tutti ricordano il suo fisico scolpito e la forma smagliante, ma oggi purtroppo appare come un altro ragazzo. In un’intervista al settimanale Nuovo ha spiegato di essere stato ricoverato per 4 mesi in ospedale. I problemi sono iniziati lo scorso luglio quando ha avuto per due volte il Covid.

Dopo aver trascorso 20 giorni chiuso in casa, la febbre e il mal di testa non passavano. Il dolore era talmente forte che gli provocava svenimenti. Quando si è recato in ospedale ha fatto la terribile scoperta, l’infezione ai polmoni aveva raggiunto il cervello provocandogli una meningite.

“La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo“, questo il doloroso racconto.

L’ex allievo di Amici da quattro mesi in ospedale, paura per Pasqualino Maione

L’ex allievo di Amici in ospedale ha potuto contare sull’affetto dei suoi cari che non l’hanno lasciato solo nemmeno per un istante. Ma anche altri ex compagni del programma di Maria De Filippi gli hanno fatto visita.

Inoltre non è mancato l’affetto dei suoi fan che sui social gli hanno fatto sentire tutto il loro calore, sostenendolo giorno dopo giorno in questa battaglia.