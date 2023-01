Giulia Salemi mostra l’aspetto che avrebbe sua figlia: il video è virale

Giulia Salemi mostra l’aspetto che avrebbe sua figlia: il video condiviso dalla giovane influencer non è passato inosservato ed è diventato virale sui social.

Un 2022 da sogno per lei e il 2023 non sembra essere da meno. Giulia Salemi non potrebbe essere più felice per quanto è riuscita a realizzare, crescendo sempre di più dal punto di vista professionale. Tantissimi gli impegni che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi, primo tra tutti quello al GF Vip.

L’influencer italo-persiana ha portato una ventata di novità nel reality show di Canale 5, nell’inedito ruolo di ‘regina dei social’. A lei il compito di riportare il sentiment del pubblico, attraverso i tweet più divertenti e significativi, che arrivano nel corso delle puntate. Oltre ad essere sempre più protagonista in tv, però, Giulia resta una star sui social, il mondo che l’ha resa popolare.

Il suo canale Instagram è seguito da 1 milione e 900 mila followers e anche su Tik Tok può contare su una vasta schiera di fan. E, a proposito di Tik Tok, c’è un video condiviso dalla Salemi sulla piattaforma social che non è passato assolutamente inosservato! L’ex gieffina ha partecipato ad un famoso trend che, attraverso un ‘effetto magico’, mostra come sarebbe sua figlia. Curiosi di scoprire il risultato?

Giulia Salemi, un video condiviso sui social mostra come sarebbe sua figlia

“Come sarebbe mia figlia se assomigliasse solo a me”. È la frase che Giulia Salemi ha allegato ad uno degli ultimi video condivisi su Tik Tok. Un video attraverso il quale la giovane influencer ha mostrato a tutti quale aspetto avrebbe sua figlia e il risultato è davvero tenerissimo: un mini Giulia meravigliosa, con gli splendidi lineamenti della mamma…un vero e proprio incanto! Il video ha ottenuto una valanga di likes e commenti e i fan non hanno perso tempo a farlo diventare virale sui social. Chiaramente, come specifica la didascalia, il risultato riporta come sarebbe la figlia se somigliasse soltanto alla mamma e non anche al papà, date un’occhiata:

E, a proposito di questo, Giulia non ha nascosto il desiderio di diventare mamma e di dare alla luce un figlio col suo compagno, Pierpaolo Pretelli, al quale è legata da circa due anni. “Io vorrei una ‘prelemina’. Mi piacerebbe molto una femminuccia, perché così la acconcio, la trucco, la vesto, facciamo le cosine insieme… Mi piacerebbe crescere con mia figlia, essere “una mamma per amica”“, ha dichiarato Giulia.

E Pierpaolo non è stato da meno: il conduttore di GF Vip Party ha ammesso di aver pensato per la prima volta con lei al matrimonio e di essere deciso a sposarla. Arriveranno prima i fiori d’arancio o la cicogna? Quel che è certo è che i Prelemi rappresentano una delle coppie più belle ed amate del momento.