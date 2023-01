Lavorare un anno intero per comprarsi una borsa d’alta moda: è quanto dovrebbe fare il comune mortale che decidesse di acquistare la Keepall Light Up griffata Louis Vuitton

Dimmi che borsa hai e ti dirò quanto ricco/a sei. Soprattutto se è targata Louis Vuitton storico e prestigiosissimo brand di moda francese. A chi in questo periodo si vede costretto a stringere la cinghia per far fronte al carovita sembrerà uno schiaffo alla miseria e al buon senso, ma tant’è. Del resto, il mondo è pieno di persone ricche o ricchissime che non sanno come spendere i propri soldi. Ed ecco che Louis Vuitton ha per loro la soluzione.

L’ultima sorpresa di Louis Vuitton

La borsa incriminata si chiama “Keepall light up” ed è in vendita sul sito ufficiale della maison francese a un prezzo di listino di – tenetevi forte – 19.100 euro: importo paragonabile allo stipendio annuo medio di un normale operaio impiegato su turni. E, benché suoni surreale, là fuori c’è tantissima gente pronta ad acquistarla. E’ il mondo del lusso, bellezza.

La borsa Keepall Light Up, presentata da Virgil Abloh, reinterpreta con grande sapienza e maestria il classico design da viaggio con l’iconico motivo Monogram in versione luminescente. I colori possono essere attivati e controllati dall’apposita app per smartphone, a seconda del look preferito. L’innovativa trama jacquard di fibre ottiche e sintetiche, inoltre, impreziosisce l’originale modello sia alla luce sia al buio. Tanto di cappello dunque. Ma resta l’enormità dell’importo fissato sul cartellino.

E’ pur vero che il marchio Louis Vuitton rappresenta l’eccellenza della moda francese. Inizialmente specializzata in bauli, la prestigiosa maison ha esteso la sua produzione di pelletteria a ogni tipo di articolo, in particolare borse, pochette, zainetti e portafogli da donna.

L’inimitabile monogramma che ha reso famoso il brand è presente sulla maggior parte dei modelli in ben 30 colori diversi: dai classici toni del marrone e del beige alle tonalità più vivaci. La maison parigina, la cui storia e reputazione si basano sul concetto di viaggio, propone stagione dopo stagione modelli innovativi e sempre diversi, pur mantenendo i grandi classici amati in tutto il mondo. e con una caratteristiche in comune: i prezzi alle stelle.

La borsa da viaggio in questione misura 50 x 29 x 23 cm, rispettivamente (lunghezza x altezza x larghezza ) e si presenta in formato cabina. Quando è vuota pesa circa 2 kg, compresa la batteria. Tra i punti di forza – oltre al già citato Jacquard intessuto con fibre ottiche e sintetiche – troviamo le finiture in vacchetta, la fodera in tessuto, le parti metalliche color Nero opaco.

E ancora: lo scomparto centrale interno con zip, la tasca laterale interna con zip per proteggere la batteria, la chiusura con doppia zip e lucchetto, le porte adresse in pelle. La tracolla è Amovibile e regolabile (da 36 a 50 cm). L’articolo – si legge ancora sul sito di Louis Vuitton – può essere prodotto in Francia, in Spagna, in Italia o negli Stati Uniti. E sin d’ora possiamo verificare online dove è presente (o se è da ordinare). Se volete e potete, scrupoli morali a parte, fateci un pensierino