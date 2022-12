Chiara Ferragni ha scelto l’hotel di lusso per le vacanze invernali: costa quanto un’auto nuova

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto l’hotel di lusso per le vacanze invernali: dormire nella struttura costa quanto un’auto nuova.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. Hanno milioni di follower sui social e quindi, visto l’alto seguito, è facile immaginare che tutto quello che facciano non passi inosservato. Chi li segue e guarda le storie sa che ogni volta è possibile ridere con loro. Infatti in tante ig riprendono momenti divertenti che fanno sorridere i fan.

Oltre a mostrare la quotidianità, usano instagram per annunciare i progetti che sono in ballo e quelli che vorrebbero mettere in pratica. Sono sicuramente una delle coppie più famose tanto che come le grandi star, hanno dato vita ad una serie ‘I Ferragnez’ che ha avuto un grande successo. In questa abbiamo potuto vedere come sono insieme, come trascorrono le giornate o le vacanze, e tanti altri fatti inediti che hanno conquistato e fatto divertire tutti. Molto spesso Chiara, ma anche Fedez, mostra dove trascorre le vacanze dato che le sue storie sono sempre attive.

Per l’Immacolata ha scelto di recarsi insieme alla sua famiglia in un posto magico, qui ha trascorso le vacanze invernali. Ma sapete dove ha alloggiato? L’infleuncer e il cantante hanno scelto un luogo bellissimo, immerso nella neve: l’hotel di lusso costa quanto un’auto nuova.

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto l’hotel di lusso per le vacanze invernali: costa quanto un’auto nuova, incredibile

Molte persone e tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno approfittato dello scorso 8 dicembre, in cui si festeggia l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e i giorni vicini, per rilassarsi in vacanza. La maggior parte hanno scelto luoghi immersi nella neve, dove è possibile sciare e fare tante altre attività. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di approfittare di questi giorni per andare in vacanza.

Al riguardo non sono mancate le immagini. La coppia ha trascorso alcuni giornate in un hotel di lusso a S.Moritz, ovvero al Badrutt’s Palace Hotel. La struttura si trova immersa nella natura e ha la vista sul Lago. L’albergo ha camere e suite con servizio di maggiordomo. L’influencer ha condiviso alcuni scatti lasciando i follower senza parole. L’arredamento ha alcuni tratti che richiamano l’antico con il parquet marrone, le poltrone dello stesso colore e anche un tavolino. Come possiamo vedere c’è anche il camino, un ripiano con le scarpe, l’apertura per i vestiti e anche l’albero di Natale.

Secondo quanto riportato da fanpage, una notte in questo hotel costa circa 1500 euro per una camera e può arrivare fino a 8900 euro per la suite. C’è anche la penthouse nella Torre dell’Albergo che costa a notte 21 mila euro. Ovviamente non sappiamo in quale camera Chiara e Fedez con i bambini abbiano scelto di soggiornare.