Spoiler drammatico Terra amara: Seher perde il bambino

Clamoroso spoiler sulle future puntate della soap “Terra amara”: si avvicinano momenti terribili per Seher la cui gravidanza sarà interrotta.

Continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 la soap opera turca Terra amara, in onda nel day-time dal lunedì al venerdì. Nel Paese d’origine è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv, mentre in Italia è arrivata lo scorso luglio e da allora il suo successo è andato via via aumentando grazie alla sua trama avvincente che ruota attorno alla vita della bella Züleyha (Hilal Altınbilek).

Nella settimana appena conclusa, abbiamo visto che Nazire ha consegnato a Yilmaz una lettera ritrovata in casa. La lettera però non si può leggere perché macchiata di vernice e quindi l’uomo la butta. Non sa che è stata Zuleyha a scriverla. Quest’ultima ha insistito con Demir affinché le riportasse suo figlio Adnan. Demir vuole acquistare da Yilmaz le quote comprate da Cengaver e per farlo è disposto a pagare il doppio, ma Yilmaz gli ha chiesto il triplo. Intanto, Seher è stata mandata a lavorare dal signor Ekrem. Mujgan ha tentato senza risultati di parlare con sua madre per invitarla alle nozze.

Se queste ultime puntate hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso, quelle che verranno si preannunciano ancora più imperdibili. Stando alle anticipazioni turche, Seher subirà la perdita spontanea del bambino che porta in grembo. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci dai futuri episodi della soap.

Terra amara, clamoroso spoiler dalla Turchia: doloroso episodio per Seher

A rendere più intricata la trama delle prossime puntate, sarà l’aborto spontaneo di Seher. La ragazza aspetta un figlio da Gaffur e anche se inizialmente dice che il padre del bambino è Demir, non potrà sostenere a lungo questa menzogna. Sarà proprio Demir a smentirla e lei dovrà quindi confessare tutto alla sua padrona Hunkar. Gaffur nega alla moglie di averla tradita con la domestica, che vorrà comunque continuare a vedere di nascosto e, per far sì che lei accetti, le offre dei soldi.

Per indurre il marito ad ammettere il tradimento, Saniye gli dirà che se rivelerà la verità lo perdonerà. Gaffur allora racconterà la sua relazione clandestina con Seher, ma a quel punto ci sarà un colpo di scena a dir poco clamoroso. La donna, sapendo di non poter avere figli, chiederà a Hunkar di poter crescere il figlio dell’amante di suo marito. Ottenuto il permesso di Hunkar, Saniye parlerà con Seher per proporle il particolare accordo e quest’ultima accetterà in cambio di denaro.

A quel punto, però, accadrà l’inimmaginabile: Seher avrà un malore e perderà il bambino. Saniye vedrà così sfumare anche questa possibilità di avere un figlio e la sua delusione sarà enorme. Seher metterà al corrente anche Gaffur del triste episodio.

Queste dunque alcune delle vicende più interessanti che animeranno prossimamente Terra amara. Anche voi non vedete l’ora?