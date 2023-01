Una caprese così non si era mai vista: ricetta da sogno (VIDEO)

Non sarà la solita caprese! Questa la prepari in un modo davvero spettacolare e il risultato ti lascerà a bocca aperta: provare per credere.

Non appena sentiamo la parola ‘caprese’ ecco che la nostra mente inizia a viaggiare, fin quando non apparirà l’immagine vivida di una squisita fettina di torta, fatta proprio come vuole la tradizione, con tante mandorle e cioccolato. Peccato che oggi non abbiamo alcuna intenzione di parlare del tipico dolce campano, ma bensì della sua versione completamente salata.

La caprese a cui oggi vogliamo fare riferimento ha anch’essa origini campane e risulta essere uno dei piatti più apprezzati nella stagione estiva, quando il caldo e le temperature elevate fanno passare la voglia di stare ai fornelli a preparare qualsiasi cosa che richieda più di 5 minuti. Un piatto fresco, che si prepara in pochissimi minuti e utilizzando ingredienti semplicissimi, ma che garantirà un sapore ed un profumo unico.

Non sarà la solita caprese: provala in questa versione e non la lascerai mai più

Gli ingredienti indispensabili per realizzare la classica insalata alla caprese dovranno essere rigorosamente fiordilatte, pomodoro e basilico, il tutto condito con un filo d’olio extravergine, sale e un pizzico di origano. Ingredienti alla portata di tutti che vi faranno preparare un piatto che oltre ad essere buono sarà anche d’effetto. Infatti, alternando le fettine di pomodoro, fiordilatte e basilico, si andranno a creare i classici colori della nostra bandiera italiana, un dettaglio davvero carinissimo.

Se gli ingredienti sono semplici, la preparazione lo sarà ancora di più. Dopo aver lavato accuratamente il pomodoro non dovrete fare altro che tagliarlo a fette e alternarle con quelle di fiordilatte. Ma siccome sapete che a noi le solite cose dopo un pò stufano, oggi vogliamo proporvi una versione completamente diversa, concessa gentilmente da Instagram e che sarà perfetta anche in questo periodo freddo. Mantenendo il suo sapore originale, vi faremo preparare una caprese del tutto insolita. Per realizzarla vi servirà:

Pane cafone

Pomodoro

Fiordilatte

Pangrattato

Acqua

Farina

Olio

Sale

Basilico

Il procedimento sarà facilissimo, ma vedrete che il risultato finale sarà tutto fuorché scontato:

Per prima cosa prendete il pomodoro e dopo averlo lavato ed asciugato tagliatelo a fette. Intanto preparate una pastella mescolando farina e acqua. Quando avrete ottenuto un composto liscio e senza grumi immergete velocemente le fettine di pomodoro. Ora passatele nel pangrattato e friggetele in una padella in cui avrete messo abbondante olio. Basteranno pochi minuti per ottenere una panatura croccante. Una volta cotti tenete da parte. Prendete il fiordilatte e dopo averlo tagliato a fette non troppo sottili, riscaldatelo velocemente in padella, dovranno essere leggermente filanti. Ora non ci resta che assemblare il tutto, aprite il pane in due, ungete la mollica delle due metà, unite un pizzico di sale, basilico e ponete sopra il fiordilatte piastrato e il pomodoro fritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Max Mariola (@chefmaxmariola)

Ed ecco la video ricetta della caprese di oggi proposta dallo chef Max Mariola. Noi la troviamo davvero deliziosa, provatela anche voi.