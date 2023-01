Masterchef, il racconto della sua prima volta è esilarante: Cannavacciuolo è incredulo

Antonino Cannavacciuolo incredulo a Masterchef: il racconto della sua prima volta è esilarante, un momento davvero imperdibile.

Era esattamente il 2011 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la prima edizione di Masterchef, capitanato da Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Da quel momento sono trascorsi più di 10 anni, eppure il successo di cui gode il talent di Sky continua ad essere impressionante.

Non solo Pressure Test, prove in esterna e duelli: Masterchef ama poter rallegrare i suoi telespettatori con battute tra i giudici e, perché no, anche episodi davvero incredibili. È questo quello che è successo nel corso di una sua recentissima puntata, che non è assolutamente passata inosservata agli occhi attenti del suo pubblico.

A catturare l’attenzione di tutti, però, non è stata solo la “particolare” confessione della concorrente sulla sua prima volta, ma anche la reazione di Antonino Cannavacciuolo dinanzi ad una rivelazione del genere. Un siparietto davvero imperdibile, ve lo garantiamo, che ancora oggi fa parecchio sorridere.

Antonino Cannavacciuolo incredulo a Masterchef: non si sarebbe mai aspettato una tale rivelazione

Sono diversi i concorrenti che si sono presentati per questa dodicesima edizione di Masterchef, ma tra quelle che più si è facilmente contraddistinta da tutti, c’è lei: Hue Dinh Thi.

Di origine vietnamita, la giovane si è presentate nelle cucine professionali di Masterchef per poter mettere in pratica la sua passione per l’arte culinaria e subito ha messo tutti d’accordo. A non passare assolutamente inosservata, infatti, non è stata solo la sua bravura tra i fornelli e l’inventiva, ma anche la sua forte tenerezza e simpatia. A confermarcelo, è stato questo imperdibile episodio verificatosi nel corso di una delle scorse puntate andate in onda.

Chiamata a presentare dai giudici il suo piatto, la ventisettenne di Firenze ha lasciato tutti di stucco col racconto della sua prima volta. No, non è assolutamente quello che state pensando, state tranquilli. Dinanzi ai tre chef, infatti, la simpaticissima Hue ha raccontato di quando ha assaggiato per la prima volta il lardo di Colonnata in Toscana, innamorandosene perdutamente. A suscitare l’ilarità di tutti, sia chiaro, non è stato affatto il suo racconto, ma la proposta fatta subito dopo al buon Cannavacciuolo. “Se me ne regalasse un contenitore, sarei felice”, ha detto la giovane Hue allo chef, lasciandolo completamente senza parole. “È una proposta”, ha detto ancora.

Un siparietto davvero incredibile, quello messo in atto dal buon Antonino Cannavacciuolo e la simpaticissima Hue. Non è un caso, infatti, se il video in questione è diventato virale in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora oggi fa parecchio sorridere. D’altra parte, di fronte ad una proposta così “sfacciata” allo chef, la reazione non poteva essere assolutamente differente.

Chi sarà il vincitore di questa edizione?

Così come tutte le edizioni scorse, anche per quest’anno è stata scelta una classe decisamente variegata. Non solo la fascia d’età dei singoli concorrenti spazia tantissimo – il più giovane, pensate, ha solo 19 anni – ma anche le loro attuali posizioni lavorative sono molto diverse tra loro. C’è chi, ad esempio, è ancora uno studente universitario, chi invece ha già una carriera professionale già avviata. Ognuno, quindi, è diverso dall’altro, ma quello che li riesce ad accomunare è sicuramente la forte passione che ciascuno di loro ha nei confronti della buona cucina.

Certo, la dodicesima edizione di Masterchef è iniziata solo da qualche settimana ed è ancora troppo presto per fare dei pronostici. Da come abbiamo potuto constatare dal corso delle puntate, però, sembrerebbe che un po’ tutti i concorrenti abbiano le carte in regola per diventare – dopo la considerevole sfilza dei vincitori precedenti – il nuovo Masterchef d’Italia. Voi avete già il vostro preferito?

Ricevere il titolo di vincitore di Masterchef non è affatto una cosa da niente. Colui o colei che riesce a sbaragliare la concorrenza, infatti, non solo ha riceverà in gettoni d’oro ben 100 mila euro, ma avrà anche la possibilità di pubblicare il suo primissimo libro di ricette e di partecipare, infine, ad un corso di cucina presso la scuola internazionale di alta cucina italiana (ALMA). Insomma, un’occasione decisamente non da poco!