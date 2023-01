Rotolo cookies alla nutella, non farete in tempo a farlo che sarà finito: da leccarsi i baffi

Non sarà un semplice rotolo alla nutella: questo si prepara in pochissimi minuti e sarà così buono che tutti ti chiederanno il bis.

Dopo una lunga settimana di lavoro finalmente siamo arrivati alla domenica, giornata in cui possiamo dedicarci con calma alle cose che amiamo di più e concederci del tempo da passare con la nostra famiglia, ma soprattutto poter stare tutti insieme a tavola, senza la fretta di dover poi tornare a sbrigare commissioni.

I pranzi della domenica sono belli proprio per la possibilità di poter stare tutti insieme a tavola e tra una chiacchiera e l’altra, mangiare tutto quello che di buono è stato preparato proprio come questo delizioso piatto di pasta al forno. Ma diciamoci la verità, quello che tutti attendiamo con tanta ansia, sarà l’immancabile dolce di fine pranzo, preparato con tanto amore da chi si dedica alla cucina.

Rotolo cookies alla nutella: lo prepari in poche mosse per un successo assicurato

La domenica è il giorno in cui alla dieta non si pensa, ci concederemo qualche piccolo sgarro, spazzolando via tutto quello che ci viene messo davanti. Ed ecco che quando vedremo arrivare il dolce, anche se pieni, una fettina non potrà mai mancare. Allora perché non stupire tutti e preparare già per oggi un soffice dessert farcito? Oggi vi proponiamo un rotolo cookies alla nutella e saremo certi che sarà un successo garantito. Nemmeno il tempo di portarlo in tavola che già sarà stato spazzolato via.

Gli ingredienti per preparare questo strepitoso rotolo cookies alla nutella saranno:

5 uova

160 g di zucchero

160 g di farina

120 g di gocce di cioccolato

500 g di nutella o altra crema alle nocciole

Zucchero a velo

La preparazione ha alcuni passaggi delicati, ma se li farete con cura come vi spiegheremo, sarà un gioco da ragazzi!

Per prima cosa separate i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi a neve ben ferma e tenete da parte. Una volta fatto questo, aggiungete ai tuorli lo zucchero e con una frusta elettrica montateli fin quando non avrete ottenuto un composto liscio e spumoso. Adesso potrete aggiungere la farina e aiutandovi sempre con le fruste incorporatela completamente. Non appena il vostro composto sarà liscio e senza grumi, unite delicatamente gli albumi montati in precedenza e con movimenti dal basso verso l’alto incorporateli tutti. Infine, aggiungete le gocce di cioccolato e rimestate, sempre delicatamente per non far uscire l’aria incorporata durante il montaggio degli albumi. A questo punto prendete un foglio di carta forno, stendetelo sulla leccarda e versate il composto. Dopo averlo livellato per bene, infornate a 180 per 10 minuti in forno statico. Quando sarà cotto, sfornatelo e farcitelo subito con la crema di nocciole, che con il calore del rotolo si stenderà facilmente. Aiutandovi con la carta forno arrotolate il tutto e lasciate riposate per almeno 60 minuti. Passato questo tempo, eliminiate le parti esterne che risulteranno irregolari, trasferite il rotolo in un vassoio da portare e dopo averlo spolverizzato con lo zucchero a velo, servite.

Buon appetito!