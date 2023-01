ClioMakeUp svela un segreto di bellezza dell’ultimo minuto: sembrerai appena uscita da un salone di bellezza

Trucco impeccabile anche in gravidanza: Cliomakeup svela i segreti da mettere in campo semplici e pratici per un makeup dell’ultimo minuto da vera star

La star del trucco, Cliomakeup ci svela i segreti per un trucco veloce e infallibile per essere perfetta e impeccabile anche all’ultimo secondo. La blogger, truccatrice nonché influencer di successo, è stata una delle prime a lanciare quelli che sono i segreti del makeup attraverso video caricati su YouTube.

Un’intuizione che è diventata tendenza e che l’ha resa famosa sin dall’inizio. Non smette di stupirci con un trucco davvero formidabile e realizzabile anche da coloro che hanno meno dimestichezza con pennelli e cosmetici.

Trucco naturale ed elegante: la base

Cliomakeup innanzitutto suggerisce di partire dalla base trucco, fondamentale per un risultato a prova di inestetismi e segni del tempo. Infatti, come primo suggerimento, c’è quello di curare la pelle attraverso una skincare adeguata. Ad ogni modo per la base è utile usare un primer che uniformi la pelle e predisponendola ad accogliere quello che sarà il fondotinta. Quest’ultimo deve essere scelto con cura, dal sottotono e tonalità giuste e soprattutto per la tipologia di pelle.

Un fondo per pelli grasse tenderà ad opacizzare troppo una pelle secca e viceversa. Inoltre, per un’ottima copertura naturale è meglio evitare un fondo full coverage e prediligere una copertura media. Questo perché sarebbe davvero difficile gestire una base dall’alta copertura nella stesura. Il rischio “mascherone” è dietro l’angolo, infatti.

Il makeup: luci e ombre per un risultato d’effetto

Ovviamente se si hanno solo delle piccole zone critiche il consiglio di Clio è quello di utilizzare solo un correttore nei punti giusti, senza strafare con strati e strati di diversi prodotti. Dopo questo step bisogna passare ad un velo di cipria opacizzante traslucida.

Questo step è fondamentale per fissare e uniformare il tutto. Per lo step conturing meglio evitare stick e prodotti troppo professionali, meglio optare per una terra da conturing da utilizzare proprio in prossimità dell’attaccatura dei capelli, sugli zigomi e sotto il mento: questo renderà il viso più armonioso. Per il blush basta una puntina sulle gote e l’illuminante un sottilissimo velo sopra lo zigomo.

Occhi da star, ma senza esagerare

Si passa ora agli occhi. Per non creare disastri Cliomakeup suggerisce di uniformare la palpebra attraverso un colore chiaro e neutro. Un color burro, infatti, è l’ideale per aprire lo sguardo in un battibaleno. Con movimenti circolari di un pennello per sfumatura prendiamo una piccola punta di colore marroncino (caldo se il proprio sottotono è tale e freddo come un taupe se è più freddo) e sfumiamo la linea a V. Questa tonalità più scura va applicata all’esterno dell’occhio, facendo attenzione a prendere poco prodotto e sfumarlo verso l’esterno.

Bisogna passare ad un velo di eyeliner solo se si è davvero in grado di metterlo alla perfezione. Infatti: non è necessario usarlo, se non si è sicuri del risultato. Step ultimo per gli occhi: il mascara. Per un effetto lifting meglio applicarlo solo sulle ciglia superiori. Mai tralasciare – per lo sguardo – le sopracciglia. La giusta matita (colore adatto) può fare la differenza. Ovviamente non bisogna disegnare le sopracciglia in todo, quanto riempire gli spazi che eventualmente abbiamo tra un pelo e l’altro, senza strafare.

L’ultimo step: le labbra per un tocco glam

Labbra. Per non sbagliare meglio puntare ad una matita e rossetto neutro. Basta disegnare le labbra con una matita e riempirle con un rossetto. Al centro un velo di gloss per un effetto volume.

Ovviamente se si vuole osare con un rossetto rosso o comunque di un colore più evidente, meglio evitare di calcare gli occhi. Un trucco ben bilanciato, elegante e naturale non contempla eccessi per occhi e labbra insieme.

Meglio optare per puntare l’attenzione su un solo elemento forte: o le labbra o lo sguardo. Per un trucco che funziona non è necessario esagerare, quanto ben bilanciare il tutto.