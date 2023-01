La lasagna con l’ingrediente di stagione è una vera bontà! Altro che versione classica, con questa versione alternativa impazzirai!

Tra i piatti più amati di sempre, c’è sicuramene lei: la lasagna. Una preparazione che mette d’accordo tutti e che molto spesso è portata in tavola durante i fatidici pranzi in famiglia della domenica. Una leccornia da non lasciarsi affatto sfuggire! Ed ora che ci avviciniamo al Carnevale non può di certo mancare in tavola come piatto della tradizione.

In cucina però, non si segue solamente la tradizione. Ma si accostano ingredienti nuovi e gustosi per dare un sapore tutto nuovo alle nostre preparazioni. E se ti dicessi che puoi preparare la tua lasagna anche in questa versione? Altro che la classica! Se la realizzi con questi ingredienti il risultato sarà a dir poco incredibile! Curiosi di scoprire la ricetta? Scopriamola insieme!

Non la classica lasagna, con questo ingrediente di stagione la rendi davvero speciale!

La stagione invernale ci consente di portare in tavola piatti che coccolano il nostro palato. Fra questi, quelli che prevedono una cottura in forno sono di sicuro i più gettonati. E vuoi non pensare ad una gustosa lasagna? Scommetto che in questa versione però, non l’hai ancora provata: lasagna con carciofi, salsiccia e besciamella.

I carciofi sono uno degli ingredienti che in questo periodo possiamo portare in tavola in primi, secondi piatti e contorni. Di recente, li abbiamo preparati ‘alla romana’ ma stavolta saranno i protagonisti del nostro pranzo. Ti assicuro che questo primo piatto sarà una goduria per il palato che non vorrai smettere di mangiare! Ti svelo la ricetta completa!

Ingredienti

Pasta fresca per Lasagna

5 Teste di Carciofi

3 Salsicce

Olio

Vino Bianco

Scalogno

Parmigiano

200g di Provola

Sale e Pepe

500ml di Latte

50g di Burro

50g di Farina

Preparazione: segui tutti i passaggi e sarà deliziosa!

Partiamo con la pulizia dei carciofi : eliminiamo parte del gambo, le foglie più esterne e le punte. Li dividiamo in spicchi, dal centro eliminiamo la barbetta interna e li mettiamo in una ciotola con acqua e limone che servirà a non far annerire i carciofi.

: eliminiamo parte del gambo, le foglie più esterne e le punte. Li dividiamo in spicchi, dal centro eliminiamo la barbetta interna e li mettiamo in una ciotola con acqua e limone che servirà a non far annerire i carciofi. Tritiamo finemente uno scalogno che riponiamo poi in una padella antiaderente insieme ad un filo d’olio e lo facciamo rosolare. Quando lo scalogno è diventato quasi trasparente, aggiungiamo anche i carciofi . Aggiustiamo di sale e pepe e copriamo con un coperchio, facciamo cuocere.

che riponiamo poi in una padella antiaderente insieme ad un filo d’olio e lo facciamo rosolare. Quando lo scalogno è diventato quasi trasparente, . Aggiustiamo di sale e pepe e copriamo con un coperchio, facciamo cuocere. Nel frattempo, sbudelliamo le salsicce e le sbricioliamo in una padella in cui avremo aggiungo un filo d’olio. Facciamo rosolare anche queste e sfumiamo poi con il vino bianco . Quando sia i carciofi, sia le salsicce saranno pronte potremo unire tutto insieme .

e le sbricioliamo in una padella in cui avremo aggiungo un filo d’olio. Facciamo rosolare anche queste e . Quando sia i carciofi, sia le salsicce saranno pronte potremo . Per la besciamella . In un pentolino versiamo il latte , saliamo ed aggiustiamo di pepe e noce moscata e facciamo intiepidire sul fuoco. In un altro pentolino aggiungiamo il burro che facciamo dapprima sciogliere, a questo uniamo poi la farina in un solo colpo . Con l’aiuto di un cucchiaio mescoliamo velocemente, noteremo che il composto di burro e farina diventerà più sodo. A quel punto, provvediamo a stemperare prima con un goccio di latte, poi a filo lo versiamo sopra completamente.

. In un pentolino versiamo il , saliamo ed aggiustiamo di e facciamo intiepidire sul fuoco. aggiungiamo il che facciamo dapprima sciogliere, a questo uniamo poi la . Con l’aiuto di un cucchiaio mescoliamo velocemente, noteremo che il composto di burro e farina diventerà più sodo. A quel punto, provvediamo a stemperare prima con un goccio di latte, poi a filo lo versiamo sopra completamente. Ora entriamo in una fase delicata perché sarà necessario continuare a mescolare con un cucchiaio di legno fin quando la nostra besciamella non sarà pronta. Dovremo ottenere una crema densa e liscia, priva di grumi.

perché sarà necessario continuare a mescolare con un cucchiaio di legno fin quando la nostra besciamella non sarà pronta. Dovremo ottenere una Tagliamo a cubetti la provola .

. Non ci resta quindi che assemblare la nostra lasagna . Sul fondo di una pirofila aggiungiamo uno strato di besciamella, poi mettiamo i fogli di lasagna ed uniamo il condimento (carciofi e salsicce con parmigiano e provola) e copriamo con altra besciamella.

. Sul fondo di una pirofila aggiungiamo uno strato di besciamella, poi mettiamo i fogli di lasagna ed uniamo il condimento (carciofi e salsicce con parmigiano e provola) e copriamo con altra besciamella. Stratifichiamo in questo modo fino ad arrivare quasi al bordo. Copriamo con l’ultimo strato di besciamella ed una generosa quantità di parmigiano e qualche ultimo cubetto di provola.

A questo punto inforniamo e lasciamo cuocere per 25 minuti a 180° e gli ultimi 3 minuti aumentiamo la temperatura a 200° ed accendiamo il grill per lasciar formare quella appetitosa crosticina.

Una volta che la nostra lasagna sarà pronta, potremo sfornarla e lasciarla intiepidire qualche istante per poi tagliarla in porzioni e portarla finalmente in tavola. A quel punto, non ci resterà che gustarla e sarà una vera delizia. Cremosa, saporita e profumata.. Impeccabile no?