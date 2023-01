Maria de Filippi e Costanzo, conoscete il figlio Gabriele? Lavora a Uomini e Donne

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, avete mai visto il figlio dei due conduttori televisivi? Lavora a Uomini e Donne, conosciamolo

Regina indiscussa della tv, conduttrice televisiva dei programmi più seguiti ed amati dei palinsesti Mediaset. Maria De Filippi è di sicuro uno dei volti televisivi che negli anni è riuscita maggiormente a far breccia nei nostri cuori. E pensare che la sua carriera è iniziata per caso.. Ricordate i retroscena? Galeotto fu quell’incontro con il suo attuale compagno di vita, Maurizio Costanzo.

Ad unirli ad oggi è un legame molto profondo e proprio sul loro amore qualche tempo fa la conduttrice aveva fatto una confessione che aveva lasciato tutti a bocca aperta. I due hanno iniziato la loro storia anni addietro, ed il tutto lontano dal mondo dello spettacolo. La loro relazione non è nata sotto le luci dei riflettori come molti potrebbero pensare. Prima di diventare la compagna di Maurizio Costanzo e la conduttrice televisiva che tutti amiamo, Maria De Filippi aveva idee ben diverse su quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro.

Ma l’incontro con Maurizio Costanzo ha cambiato ogni cosa. E’ diventata un personaggio televisivo che ha saputo costruirsi da sé il suo successo, nonostante lei stessa abbia ammesso che il suo legame al famoso conduttore, è inevitabile, le abbia aperto parecchie porte. Ma l’innato talento che Maria De Filippi ha davanti la telecamera è tutta farina del suo sacco. Ma i due insieme hanno coronato anche un altro sogno, quello di adottare un figlio, Gabriele. Voi lo avete mai visto? Lavora ad Uomini e Donne. Conosciamolo meglio.

Chi è Gabriele, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Era il 2004 quando Maria De Filippi e Maurizio Costanzo adottarono Gabriele, che allora aveva solamente 13 anni. Al settimanale Oggi, la conduttrice di Amici ha espresso delle parole dolcissime nei confronti di suo figlio: “Mi ha insegnato ad essere madre”. Ma cosa sappiamo di lui?

Con mamma e papà ha un ottimo rapporto. Gabriele è nato a Roma nel 1991. Fino all’età di 13 anni ha vissuto in orfanotrofio, poi quando i due conduttori hanno deciso di adottarlo la loro vita è completamente cambiata. Ha intrapreso gli studi liceali e dopo aver conseguito il diploma, ottenendo un ottimo risultato, il giovane figlio di casa De Filippi-Costanzo ha intrapreso il lavoro nella società di famiglia.

Tuttavia, non abbiamo mai visto Gabriele sul piccolo schermo perché ha sempre preferito lavorare dietro le quinte. Ed infatti sappiamo che si occupa della produzione di Uomini e Donne, programma per il quale ha gestito in qualche occasione casting ed alcuni montaggi ed in un secondo momento si è occupato anche della redazione del Maurizio Costanzo Show. Quanto alla sua vita privata invece, sappiamo veramente poco. Gabriele è una persona molto riservata e non ha voluto in nessun modo portare la sua vita sotto le luci dei riflettori.