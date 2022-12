“Non so se…”: Maria De Filippi, la confessione che riguarda Costanzo | Tristezza infinita

Tristezza infinita nella confessione di Maria De Filippi: riguarda Maurizio Costanzo! Cosa ha fatto sapere la conduttrice

Nota sul piccolo schermo per essere una delle conduttrici televisive più amate e seguite di sempre. I suoi programmi televisivi sono di fatti quelli più seguiti e quelli che più tengono attaccati allo schermo. Basti pensare ad Uomini e Donne o ad Amici per citare solamente due dei programmi che nel corso di questi anni hanno reso Maria De Filippi un vero e proprio colosso della televisione italiana.

Prima di esordire sul piccolo schermo di certo la nota conduttrice non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi un giorno dinanzi la telecamera a condurre trasmissioni tutte sue. Quando era ancora una giovane ragazza le sue ambizioni erano altre ed avrebbe voluto intraprendere la carriera di avvocatura dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Ma le cose per lei sono cambiate da quando ha fatto quell’incontro che le ha cambiato la vita, quello con Maurizio Costanzo. Più e più volte il noto giornalista e conduttore televisivo ospite nelle diverse trasmissioni televisive ha raccontato gli inizi della storia d’amore tra i due. Quella tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è una delle storie d’amore più longeve della televisione italiana. Il loro amore è nato dietro le quinte, lontano dalle telecamere, tuttavia poco dopo sono diventati una delle coppie più note.

Ad oggi sono molto legati. Amore, rispetto, fiducia sono solamente alcuni dei tasselli che hanno reso questa relazione una storia salda ed importante. Maurizio Costanzo ha fatto spesso trapelare quanto amore nutrisse nei confronti della sua compagna che ha definito in un’intervista a ‘Che Tempo che Fa‘, la donna con cui morire. Anche Maria De Filippi si è spesso espressa riguardo la sua relazione e l’amore che nutre nei riguardi del suo compagno. Ed a tal proposito ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Maria De Filippi, la difficile confessione della conduttrice: c’entra Maurizio Costanzo

Insieme da 30 anni e per l’occasione, per festeggiare il romantico evento il gesto di Maurizio Costanzo aveva colpito tutti. Legati nel profondo da un amore che li rende una coppia unita più che mai. Nonostante alcuni gossip emersi su di loro, come quello in cui si dice che la coppia sia da tempo separata in casa, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo continuano ad essere molto uniti. Maurizio Costanzo con dolci parole ha spesso parlato della sua relazione con Maria De Filippi. Una storia d’amore iniziata ormai più di 20 anni fa e che ha visto i due poi convolare a nozze e giungere sino ad oggi. Per la sua compagna il giornalista e conduttore nutre un sentimento vero e sincero e per questo ha definito la donna al suo fiano quella giusta alla quale stringere la mano nel momento in cui morirà.

La conduttrice a tal proposito si è espressa lasciando una confessione al settimanale Oggi che ha spiazzato tutti. Non ha nascosto la sua paura della morte ed il grande dolore che ne deriva da essa. La perdita dei suoi genitori è stato ed è tutt’ora un dolore incolmabile. Per questo motivo la conduttrice di Amici ha fatto sapere che l’idea della morte di Maurizio tra le sue braccia la spaventa molto: “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita“.