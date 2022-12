Il regalo di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi: “Stiamo insieme da 30 anni…”, di cosa si tratta; la confessione del giornalista.

Una coppia storica, tra le più solide del mondo dello spettacolo. Un mondo di cui sono due colonne portanti, delle vere e proprie leggende nei loro campi. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non hanno certo bisogno di alcuna presentazione poiché delle rispettive, illustri, carriere sappiamo davvero tutto. Non tutti, però, sapranno cosa Maurizio ha regalato alla moglie in occasione del suo compleanno.

Lo scorso 5 dicembre, la conduttrice di Uomini e Donne ha compiuto 61 anni e, sui social, è comparsa una vera e propria valanga di auguri per lei. Dai volti più amati dei suoi programmi ai semplici fan: tutti hanno voluto rivolgere un pensiero a Maria in questo giorno speciale. E cosa ha pensato di regalarle il suo Maurizio per l’occasione? A rivelarlo è stato proprio il giornalista, qualche giorno fa, ospite alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Scopriamo di cosa si tratta!

Maurizio Costanzo rivela cosa ha regalato a Maria De Filippi per il suo compleanno

Una pioggia di auguri per Maria De Filippi, che lo scorso 5 dicembre ha spento 61 candeline. Auguri che sono arrivati di prima mattina anche da Fiorello e Amadeus, che hanno videochiamato a sorpresa la conduttrice in diretta da Viva Rai 2. Prima di loro, però, gli auguri erano già arrivati dal suo amato Maurizio Costanzo, come ha rivelato la stessa conduttrice durante la chiamata. E non solo gli auguri!

Se vi siete chiesti cosa ha regalato il celebre giornalista alla moglie per il suo compleanno, la vostra curiosità sarà presto soddisfatta. La domanda è stata rivolta a Costanzo proprio qualche giorno fa, nel corso della trasmissione radio Un giorno da pecora. Ecco cosa ha dichiarato Maurizio, con dolcezza e la solita ironica che lo contraddistingue: “Noi ci regaliamo sempre dei fiori, stiamo insieme da 30 anni, cosa dobbiamo regalarci? Conta il biglietto.. e conta pure ricordarsene, a una certa età!”

Quali fiori ha scelto per omaggiare la sua Maria? Anche in questo caso, il giornalista ha rivelato tutto: “Sempre delle rose, rose rosse, dodici: si dice dozzine di rose scarlatte, ci fu anche negli anni 30 una commedia di grande successo”.

Un regalo che è un grande classico, quello che Maurizio Costanzo ha scelto per la sua metà, con la quale è sposato dal 1995. Quelle con Maria sono state le quarte nozze per il giornalista: i due si sono incontrati per la prima volta ad un convegno di lavoro nel 1989. Di lì a poco è iniziata la loro meravigliosa storia d’amore.