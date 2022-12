Uomini e Donne, attimi di caos in studio: è successo all’improvviso, tutti sconvolti

Uomini e Donne, attimi di caos in studio: è successo tutto all’improvviso, durante la messa in onda di un filmato.

Avete seguito la puntata di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, di Uomini e Donne? Se la risposta è no, dovete assolutamente recuperarla. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, sin dai primi minuti di messa in onda. Si, perché l’appuntamento di oggi si è aperto con l’ingresso di due protagonisti del programma. Un grande ritorno, che ha fatto piacere a molti, ma non a tutti.

Quando Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato, relativo alla coppia, qualcuno ha reagito molto male. È successo tutto all’improvviso e non tutti se ne erano accordi. Un vero e proprio caos, ecco cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di caos a Uomini e Donne: “Ha abbandonato lo studio”, cosa è successo

Una puntata che tantissimi telespettatori attendevano con ansia. Si, perché nell’appuntamento di oggi di Uomini e Donne è tornata in studio una delle coppie più amate degli ultimi tempi. Una coppia nata proprio nella trasmissione di Canale 5. Parliamo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che, dopo essere usciti dalla trasmissione circa quindici giorni fa, sono tornati in studio per raccontare l’evoluzione della loro storia. Una storia che prosegue a gonfie vele, dopo un viaggio a Madrid e diversi giorni trascorsi insieme: i due sono sempre più innamorati e lo hanno dichiarato apertamente. Con grande gioia dei fan e di Gianni Sperti, che non ha fatto altro che fare i complimenti alla neo coppia.

Una grande gioia rivederli in studio, ma non per tutti. Qualcuno ha deciso di abbandonare lo studio proprio prima che Ida e Alessandro entrassero. Si tratta proprio di lui, di Riccardo Guarnieri, l’ex storico di Ida. Durante la messa in onda del filmato con le immagini della coppia, Riccardo ha chiesto a Maria di poter uscire, visibilmente in difficoltà e a disagio. A farlo notare, dopo, è stata Tina: “C’è qualcuno che ha abbandonato lo studio”. Quando i due hanno terminato il racconto e deciso di restare in studio per la puntata, inevitabilmente Riccardo si è visto costretto a rientrare e ad incontrarli.

“A parte tutto ci sta, al di là di come sono andate le cose, se gli dà sofferenza ci sta”, commenta Maria De Filippi; Gianni Sperti, invece, non riesce a capire il motivo per cui Riccardo reagisca così, ipotizzando che il cavaliere, in fondo, sia ancora interessato alla sua ex. Quest’ultimo spiega: “Quando decido di staccare non voglio né vedere né sentire nulla, ecco perché ho preferito uscire. Non mi interessa sapere nulla”.

Dopo questa parentesi, Riccardo si è accomodato al centro dello studio per parlare delle sue relazioni. Anche in questo caso, però, niente lieto fine: la frequentazione con Gloria sembra essersi interrotta bruscamente. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.