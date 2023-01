Sei in dolce attesa? Ecco i 10 nomi maschili e femminili più quotati per il 2023

I 10 nomi maschili e femminili più in voga per il 2023: se non sai come chiamare il futuro nascituro, dai subito un’occhiata!

Quando su quel test di gravidanza vediamo spuntare la doppia lineetta andiamo incontro ad un mix di emozioni che non possiamo nemmeno spiegare. La gravidanza rappresenta un momento unico, magico e raro per ogni donna. Nei nove mesi che seguono si cominciano a fare progetti importanti, si comincia ad immaginare come sarà la nuova vita con il proprio piccolino fra le braccia.

Si fantastica sul sesso, sarà maschietto o femminuccia? E indubbiamente, si comincia a pensare a quale possa essere il nome adatto per il proprio bebè. C’è a questo proposito chi si rifà alla tradizione secondo la quale il nome del nascituro dovrà essere quello di uno dei nonni, e c’è chi invece preferisce optare per altro.

La scelta del nome per alcuni è così semplice quanto immediata mentre per altri è frutto di una lunga riflessione. E voi da che parte state? Se vi siete fatti prendere dall’indecisione allora quello che potete fare è dare un’occhiata a questa semplice lista nella quale sono riportati i 10 nomi maschili e femminili più in voga per questo 2023. Pronti? Scopriamoli insieme.

10 Nomi maschili e femminili più gettonati per il 2023: la tua scelta è fra questi!

Dopo aver scoperto il sesso del futuro nascituro, iniziamo ad imbatterci nella lunga lista di nomi che tutta la famiglia ha provveduto a farci. Sta di fatto che i futuri mamma e papà avranno naturalmente delle loro preferenze o, magari, presi dall’indecisione non hanno idea di come chiamare il proprio bambino.

Scegliere il nome del proprio figlio può essere semplice quanto assai complesso. Pensiamo a diversi fattori quando ci cimentiamo nella fatidica scelta. Magari c’è chi affida tutto alle sorti di un bigliettino pescato ad un sorteggio. Ma niente paura, vi aiutiamo noi! Qui di seguito, riportiamo una lista di quelli che sono i nomi più quotati in questo 2023 e per i quali potrete optare per il vostro futuro bambino o per la vostra futura bambina.

Per quanto riguarda i nomi maschili, quelli che hanno ottenuto più rinomanza negli ultimi anni e che tutt’ora riscuotono un enorme successo sono i seguenti:

Leonardo Tommaso/Thomas Alessandro Andrea Riccardo Lorenzo Francesco Gabriele Mattia Antonio

Se invece pensiamo ai nomi femminili, in questo caso c’è chi sembra andare più in crisi. Ma tranquilli, abbiamo 10 suggerimenti anche qui:

Sofia Giulia Aurora Beatrice Ginevra Ambra Alice Emma Anita Vittoria

Ora sta a voi decidere: seguire la massa e scegliere tra questi nomi, oppure giocare in contropiede ed usare la lista dei nomi più gettonati per sceglierne qualcuno non presente e dare a vostro figlio un’impronta più personale? A voi la scelta!