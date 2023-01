Spesa al discount, da oggi la farai solo qui: è l’unico dove si risparmia davvero

Da oggi fare la spesa non sarà più un problema: ecco svelato il migliori discount in cui si trova convenienza, qualità e cortesia.

Sappiamo benissimo in che periodo particolare riversa l’intero nostro paese. Una guerra non tanto lontana da noi, che ha segnato profondamente l‘andamento economico italiano portando i prezzi dell’energia, del gas e soprattutto di tantissimi generi alimentari alle stelle.

Per tutti questi motivi, anche fare una cosa semplice come la spesa è diventato complicato. Quello che prima si riusciva a comprare con una determinata cifra bastava anche per una settimana intera, oggi invece spendendo lo stesso si riescono ad acquistare prodotti che bastano per un paio di giorni. Una situazione diventata davvero insostenibile e che sta spingendo tantissime famiglie a fare delle piccole rinunce, soprattutto i monoreddito che devono far fronte ad altre spese quotidiane e che quindi con difficoltà riescono a gestire il tutto.

La spesa al discount è davvero conveniente: ecco i migliori recensiti da voi

Fortunatamente esistono alcuni piccoli trucchetti che ci permetteranno di poter fare la spesa senza ansia e soprattutto senza troppe rinunce. Il primo è ovviamente quello di tenere sott’occhio i volantini delle più note catene di distribuzione: questi infatti, ogni settimana mettono prodotti di marca a prezzi davvero convenienti. Il secondo trucchetto invece, consiste nel fare la spesa al discount, dove si riuscirà a trovare convenienza e qualità allo stesso tempo.

Un tempo, quando si sentiva pronunciare la parola discount, subito si pensava a prodotti di bassa qualità ad un prezzo certamente conveniente. Fortunatamente questa idea del tutto sbagliata è ormai archiviata anzi, sono sempre di più le persone che si recano in questi supermercati per la loro spesa. Resterete quindi stupiti nel sapere che alcuni marchi famosi sono entrati di diritto nella classifica di AltroConsumo, risultando i migliori in cui fare la spesa e resterete ancora di più senza parole, quando scoprirete che sono stati gli stessi clienti a votarli tra i migliori.

Scopriamo insieme i migliori discount secondo AltroConsumo

Per poter stilare questa classifica, AltroConsumo nel periodo che va da giungo 2021 fino a giungo 2022, ha inviato dei questionari on-line ai consumatori, che attraverso una classifica da 0 a 10 hanno potuto esprimere la loro soddisfazione generale.

Una volta ricevute le risposte dagli utenti sono stati analizzati ed è emerso che il primo supermercato migliore in cui fare la spesa è Eurospin, seguito subito dopo da Aldì. Successivamente sono state stilate altre due classifiche, una in cui sono stati indicati i discount di qualità ottima in cui troviamo Lidl, Md e Todis, l’alta in cui sono stati inseriti tutti i discount di qualità buona e fra questi ci sono Penny Market e Tuodì.