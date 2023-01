Test della personalità, scegli uno dei 4 comportamenti e scopri chi sei davvero

Test della personalità: chi sei davvero? Per scoprirlo ti basterà scegliere uno dei 4 comportamenti che più credi si addica a te..

Nel nostro lungo percorso di crescita e di vita la nostra personalità assume tratti sempre nuovi e diversi. Nasciamo con un comportamento ed una personalità da formare ed a seconda delle esperienze ‘esterne’, ci approcciamo al mondo ed alle persone circostanti reagendo in un certo modo.

Siamo sempre sottoposti a continui ‘stimoli’ che provengono dal mondo circostante e per questo di continuo siamo portati a fare delle scelte. Alcune di queste possono rivelarsi difficili, talvolta complesse. Altre, ci sembrano invece più semplici.

Nella nostra vita alcuni eventi possono portarci a cambiare o al contrario, a far venir fuori una parte della nostra personalità con la quale fino a qualche momento prima non avevamo avuto a che fare. Le prime persone con le quali nella vita dobbiamo andare d’accordo, siamo noi stessi. Per questo è bene cercare di capirsi e conoscersi a fondo.

Solo in questo modo avremo la sicurezza di non avere dentro di noi angoli nascosti che un giorno saranno pronti a venir fuori ed a spaventarci. La consapevolezza è ‘l’arma’ migliore per affrontare le sfide che ci ritroviamo dinanzi. Quando ci troviamo di fronte ad un bivio, c’è chi si lascia guidare dalla propria razionalità e riflette a lungo sulla scelta da fare, e c’è chi invece si lascia guidare dall‘istinto e compie una scelta piuttosto che un’altra perché meno analitico e razionale. A seconda delle scelte che facciamo, dobbiamo poi essere responsabili delle conseguenze e dei cambiamenti che potremmo attraversare.

Conosci a fondo la tua personalità: un test che ti rivela chi sei davvero

“Conosci te stesso“: è un mantra filosofico che lo stesso Socrate ci aveva esortato a prendere in considerazione. Conoscere se stessi è la vera forza che ci permette di dominare il mondo e di non lasciarci ‘trascinare’ dai fattori esterni. E’ attraverso le scelte che facciamo, le esperienze esterne, che forgiamo il nostro carattere e la nostra personalità. Ed a proposito di personalità, tu credi di conoscere davvero come sei dentro? Sai perfettamente chi sei realmente?

Mettersi alla prova e porsi sempre le domande giuste è il primo passo per conoscersi a fondo. Per questo motivo, la nostra idea è quella di proporti un semplice test che possa aiutarti a far luce sulla tua personalità. Anche in questo caso, dovrai fare una scelta. Ed a seconda della decisione che prenderai, capirai chi sei realmente. Non ti resta che metterti alla prova!

Il test che rivela chi sei davvero

Di recente ci siamo messi alla prova per ‘testare’ la nostra intelligenza e le nostre qualità visive. Stavolta però, ciò che vogliamo scoprire è qualcosa che risiede in noi. Parliamo della nostra personalità. Quanti sono coloro che pensano di conoscere se stessi? E’ attraverso le scelte che prendiamo che possiamo capire come siamo realmente. A questo proposito ecco riportata qui di seguito un’immagine:

La foto in questione, vede ritratti 4 uomini arrampicati su un albero e seduti su i rami di esso. Tre di loro, il numero 2,3, e 4 hanno in mano una sega. Mentre il primo che si trova all’estrema sinistra se ne sta lì seduto a guardarli. Il test chiede pertanto di capire fra i 4, quale sia la persona che sta rischiando di più in questo momento.