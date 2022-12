Hai un’intelligenza sopraffina se riesci a trovare la lettera diversa in questa immagine; scopri se sei una persona che va oltre le apparenze.

Hai terminato le parole crociate e cerchi un modo per allenare la tua mente e, nello stesso tempo, metterti alla prova? Sei nel posto giusto! Questo indovinello ti permetterà non solo di testare la tua intelligenza, ma anche di scoprire se sei una persona che non si ferma al ‘primo impatto’.

Sì, perché nell’immagine che ti mostriamo ci sono infinite righe che ripropongono una lettera, la nostra cara “h”, la lettera muta dell’alfabeto. Dando uno sguardo rapido e superficiale alla foto, potrebbe sembrare che le lettere sullo sfondo celeste siano tutte uguali, ma non è così. Soltanto una è diversa e si trova proprio tra tutte le ‘acca’. Riesci a scovarla? Se ci riesci in pochi secondi non ci sono dubbi: sei un vero genio.

Riesci a trovare la lettera diversa in questa foto? Guarda bene…

Allenare il corpo è fondamentale, ma stimolare anche l’attività cerebrale non fa affatto male. Questo puoi farlo attraverso i cruciverba, i giochi che sviluppano il ragionamento, giochi di logica e, perché no, i test come quello che ti proponiamo oggi. Un test che ti invita a andare oltre l’apparenza e l’illusione ottica: no, nell’immagine non ci sono soltanto lettere ‘h’, anche se è quello che sembra. Se ti concentri ad analizzare ogni singolo angolino della foto e non guarderai ad essa come un insieme, ecco che potrai notare l’intrusa. Si tratta, chiaramente, di una lettera che somiglia molto alla ‘acca’, altrimenti dove sarebbe la difficoltà?

Questo test dimostra che ogni singolo dettaglio è fondamentale e solo così potrai arrivare alla soluzione, che è sotto ai tuoi occhi, anche se a prima vista non la vedi. Se vuoi mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo e le tue abilità, ora è il tuo momento! Riesci a trovare la lettera diversa in questa immagine in pochi secondi? Guarda attentamente:

Hai guardato con attenzione? La lettera diversa è, in realtà, molti simile al resto delle h: si tratta della ‘d’ in corsivo, che si mimetizza con le altre lettere. Sei riuscito a trovarla usando il massimo della concentrazione? L’intrusa si trova proprio al centro della penultima riga: è l’ottava lettera, partendo da sinistra! Dopo sette ‘h’ di seguito puoi scovare una ‘d’, e poi nuovamente le lettere mute. Un tranello decisamente complicato, ma che è riuscito a farti divertire e, nello stesso tempo, a stimolare la tua mente. Se sei riuscito a trovare la soluzione e a risolvere questo complicato enigma in pochi secondi non possiamo che complimentarci: sei un vero genio!