Fedez e Chiara Ferragni scoraggiati per il comportamento dei figli: ”Un disastro”

Fedez e Chiara Ferragni sono probabilmente i genitori vip più popolari del web. Il video condiviso su Leone e Vittoria è già virale

Entrambi famosi nei rispettivi settori e professionisti affermati, i due coniugi hanno scelto di condividere i momenti della loro vita famigliare e sin da subito hanno mostrato i loro figli. Sia Leone che Vittoria hanno i loro profili social da quando sono nati e i genitori non hanno mai nascosto il loro visi come fanno molti personaggi noti.

Del resto Fedez è un cantante, ma anche personaggio tv molto popolare e Chiara Ferragni deve tutto il suo successo ai social e alla rete e non condividere la loro quotidianità famigliare sarebbe stato difficile. I due bambini si prestano ai video e agli scatti richiesti dai genitori, anche se qualcuno ha contestato ai due vip di abusare della presenza dei figli per aumentare le loro visualizzazioni. Qualche mese fa Fedez ha anche ricevuto l’ennesimo Tapiro di oro in seguito alla condivisione del video dove si sente la tata dei suoi figli chiedere ai bambini di smettere di disegnare per farsi fotografare. Immediate le critiche verso i coniugi Lucia, che si sono dovuti difendere da accuse infondate.

A Staffelli il rapper ha spiegato che non c’era niente di costruito e che è stato chiesto a Leone di smettere di giocare perchè era arrivata la torta: “ Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto “. Le parole di Fedez, tuttavia, contraddicono i molti scatti di Vittoria pubblicati sulla pagina del brand della moglie. Nonostante le critiche Fedez e la Ferragni non rinunciano a condividere le buffe immagini dei figli, anche se qualche volta sono un “disastro”.

Leone e Vittoria: “piccolo esperimento” con la cioccolata

Nei giorni scorsi Fedez e Chiara hanno reso i loro figli protagonisti di un piccolo esperimento. Non consapevoli della presenza della telecamera Leone e la piccola Vittoria sono stati ripresi mentre gli viene offerta della cioccolata, i genitori chiedono ai bambini di attendere il loro ritorno prima di mangiarla e di non farsi prendere dalla golosità. Come da programma i due non ubbidiscono e appena Fedez e Chiara lasciano la stanza addentano il dolcetto.

La scena è davvero esilarante e molto divertente. I due coniugi si mostrano delusi (ma ovviamente consapevoli) dal comportamento dei figli, anche se in fondo si aspettavano questa reazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da °¢¡NcY°* (@cincyfamy77)

In particolare Vitto è una bambina vivace, che non manca di combinare qualche guaio quotidiano. Fedez si diverte molto a scherzare e giocare con lei che si presta alle richieste a volte assurde del genitore. Il video di Leo e Vittoria “disubbidienti” è diventato immediatamente virale ed è stato visto da milioni di persone, alcune delle quali non hanno mancato di dare consigli, non richiesti, su come vanno educati i figli.