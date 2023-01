Macchie resistenti nella doccia, eliminale con questo prodotto: apri il ripostiglio, non ci crederai

Macchie ostinate sulle piastrelle o nel bagno? Niente paura, con questo trucchetto a costo zero tornerà tutto pulito in un attimo

Spesso non tutti i detersivi specializzati risultano efficaci: uno dei problemi che più spesso si presentano in casa è quello della pulizia del bagno essendo, infatti, uno degli ambienti in cui si accumula più sporco. Ma c’è un prodotto che mai avreste immaginato che può aiutarci ad eliminare anche le macchie più ostinate.

Uno dei problemi più comuni all’interno delle abitazioni è quello di trovare un prodotto efficace che tolga le macchie più resistenti. Molte di queste si trovano proprio nella doccia, dove spesso assistiamo ad un ingiallimento del piatto sul fondo oppure dei vetri laterali. Eppure finalmente è arrivata la risposta a tutti i nostri problemi e l’abbiamo trovata in un prodotto per la pulizia della casa che mai avreste immaginato.

Spesso ci troviamo a far fronte a macchie troppo ostinate, che non riusciamo a togliere nemmeno con i prodotti specializzati per questo determinato utilizzo. A volte, infatti, le pubblicità soprattutto ci illudono di poter eliminare in pochi secondi residui di sporco che con il tempo riescono a macchiare addirittura quasi indelebilmente anche le mattonelle.

Questo accade soprattutto nella doccia, essendo un ambiente più soggetto allo scorrere dell’acqua e in cui usiamo anche diversi detergenti, spesso ricchi di coloranti. Le macchie che si creano sul piatto doccia e anche nelle pareti circostanti, sopratutto se in vetro, sono proprio insopportabili alla nostra vista. Il più delle volte ci affidiamo a prodotti sbagliati, magari perché ‘ingannati’ da una pubblicità convincente, oppure perché il detersivo che in questo caso ci potrebbe aiutare è un disinfettante al quale non avevamo mai pensato per quest’uso.

Ecco qual è il detersivo per togliere le macchie dalla doccia e che tutti abbiamo in casa

Si tratta di un additivo disinfettante che tutti abbiamo in casa, ma di cui probabilmente non conoscevamo l’efficacia in tale utilizzo. Stiamo parlando dell’ammorbidente. Profumato, delicato e con un gran potere anche smacchiante, di cui non eravamo a conoscenza. Tutti lo utilizziamo come additivo all’interno della lavatrice per avere i nostri panni più morbidi e profumati, ma in realtà ci tornerà molto utile usarlo anche sulle piastrelle ingiallite della doccia, quelle che non riuscivamo a scrostare nemmeno con il prodotto più indicato.

Non basta, infatti, solo un po’ acqua per portare la nostra doccia a nuovo, ritrovando lo scintillio iniziale. Ma un po’ di ammorbidente ci renderà il compito meno arduo. Il trucco è miscelare mezzo bicchiere di ammorbidente profumato con mezzo bicchiere d’acqua calda, per facilitarne il loro mescolamento. Una volta agitato il nostro liquido ottenuto possiamo spruzzarlo con un apposito contenitore sulla superficie macchiata.

Lasciare agire per qualche secondo e il gioco è fatto. Per non rovinare le mattonelle e preservarle da possibili graffi possiamo utilizzare una spugna morbida per spargere meglio il prodotto e strofinare bene. Dopo aver dato modo al prodotto di detergere bene la zona interessata bisogna solo lasciar asciugare e la macchia scomparirà. Per le macchie più ostinate potrebbe volerci più di qualche passaggio prima che queste spariscano del tutto, ma il risultato finale è sorprendente.