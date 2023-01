Michelle Hunziker compie 46 anni: la sorpresa delle figlie è indimenticabile!

Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni e per lei è stata una giornata indimenticabile: oltre alla stratosferica festa con gli amici VIP, Michelle si è emozionata per una tenerissima sorpresa delle sue 3 figlie

Michelle Hunziker ha da poco festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno: se non avesse detto lei i suoi anni nessuno ci avrebbe creduto, soprattutto calcolando le 3 gravidanze che le hanno regalato altrettante splendide figlie ed un nipote in arrivo. Michelle si è goduta una meravigliosa giornata con una mega festa di sera ma sono state proprio le figlie ad averla sorpresa con un gesto inaspettato che le ha fatto sciogliere il cuore.

La conduttrice ha condiviso sui social i gesti delle tre figlie, pubblicando tutta la gioia per quanto avevano fatto. La giornata, dunque, è iniziata nel migliore dei modi e si è conclusa con un party in uno dei locali più eleganti di Milano. Cosa chiedere di più dalla vita?

Michelle Hunziker festeggia il compleanno, il regalo più bello è quello delle figlie

Michelle Hunziker per il suo compleanno non avrebbe potuto chiedere di più: il risveglio è stato favoloso e il resto della giornata ancora di più. La conduttrice ha documentato il giorno speciale sui social, condividendo la sorpresa che le hanno fatto per l’occasione le figlie.

La prima è stata quella di Sole e Celeste, le figlie avute da Tomaso Trussardi, che le hanno dato il buongiorno con un muffin decorato con tante candeline rosse da spegnere insieme. La stessa conduttrice ha scritto nella storia Instagram pubblicata: “Che bel risveglio”. L’altra sorpresa gliel’ha fatta la figlia maggiore Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

La ragazza ha condiviso una serie di immagini nelle sue storie in cui c’è lei da bambina assieme alla madre. Scatti dolcissimi cui ha aggiunto il commento: “Tanti auguri alla mia regina, quante avventure ci aspettano ancora“. E poi: “Una vita insieme“.

Cosa c’è per una mamma di più bello che l’affetto dimostrato dai propri figli? Il legame tra le quattro è sempre più forte e Michelle, nonostante gli alti e bassi della sua vita sentimentale, è riuscita di sicuro a tenere saldo l’amore più importante: quello tra madre e figli.

La festa di Michelle Hunziker con i tanti amici vip

La giornata poi si è conclusa con una mega festa in uno dei locali più esclusivi di Milano con tantissimi invitati. Tra gli amici più cari con cui la conduttrice si è divertita a cantare c’erano Serena Autieri, ma anche Ilary Blasi e molti altri personaggi famosi. Al suo fianco c’era anche, ovviamente, l’inseparabile figlia Aurora che è ormai agli sgoccioli della gravidanza: la Ramazzotti si è presentata alla festa della mamma con una giacca nera aperta sul davanti, che faceva intravedere il tenero pancione arrivato oramai al ‘capolinea’.

La festa, secondo le indiscrezioni, pare sia stata davvero magica: tra canti e buon cibo si è ballato fino a tarda sera. Del resto un vulcano come Michelle Hunziker non poteva festeggiare in modo diverso.