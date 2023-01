Michelle Hunziker dieta: ecco cosa mangia per tenersi in forma, il dettaglio

Qual è il trucco di Michelle Hunziker per tenersi sempre in forma? Lo ha svelato lei stessa parlando di quello che fa per mantenere un’ottima linea fisica.

La Hunziker è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dal grande pubblico italiano. Il suo primo esordio nel piccolo schermo è infatti avvenuto in qualità di modella per il marchio Roberta: si sono poi susseguite varie esperienze in programmi televisivi italiani e tedeschi. Da allora, la sua carriera non si è più fermata.

Oltre al suo talento, anche la sua bellezza è davvero invidiabile: qual è il suo segreto per riuscire ad avere quel fisico scultoreo? Ecco qualche dettaglio in più.

La dieta di Michelle Hunziker

Attivissima sui social, la showgirl pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che la seguono sempre con molto affetto e che la supportano in ogni suo progetto lavorativo. Non mancano inoltre i filmati che la ritraggono mentre è alle prese con qualche esercizio fisico: la bella Michelle si tiene infatti sempre in forma e non può fare a meno di condividere le sue attività con i fan.

La soubrette ha così rivelato qualcosa in più sulla sua dieta e, al contrario di quello che si pensa, ha raccontato di mangiare di tutto durante le sue giornate. “Guai a nutrirsi solo con un’insalatina e pensare di aver fatto bene“, ha infatti spiegato lei svelando anche di essere davvero appassionata di nutrizione. A quanto pare, la Hunziker mangia ogni giorno

125 grammi di proteine

140 gr di carboidrati

50 gr di grassi

Ha inoltre pensato bene di scaricare qualche app sul suo smartphone in modo da monitorare i suoi valori nutrizionali e le calorie che assume.

La showgirl ha anche consigliato di prestare attenzione agli zuccheri più che ai grassi, e ha definito la sua dieta ‘decrescente‘: le sue giornate iniziano con una colazione abbondante e terminano con una cena leggera. Di sera, la soubrette consuma infatti vellutate con la quinoa e moltissime verdure in modo da svegliarsi, il mattino seguente, con la pancia piatta. L’ex moglie di Eros Ramazzotti preferisce quindi gli zuccheri ‘sani‘ come lo sciroppo d’acero e quelli che sono contenuti nei frutti che consuma.

Lo sport è molto importante per lei

Michelle Hunziker ha inoltre rivelato di ritenere l’esercizio fisico davvero fondamentale, e anche di aver scoperto recentemente le arti marziali e l’importanza della pesistica che le permette di rafforzare la muscolatura e lavorare sulla postura. Sono però tante le discipline che pratica per mantenersi in forma: tra queste ci sono lo yoga e l’allenamento cardio. Non mancano inoltre le ripetizioni veloci con poco peso e gli addominali obliqui, che sono necessari per il benessere della pancia ma che devono essere obbligatoriamente fatti con il supporto di un professionista.

La stessa ha inoltre confessato di non allenarsi mai di sera, perché preferisce rilassarsi con una tisana che aiuta la digestione. Grazie a questi piccoli segreti, la Hunziker riesce insomma a raggiungere una forma fisica perfetta.