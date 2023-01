Neonato salvato per miracolo: la madre lo curava usando i consigli su internet

Il piccolino è arrivato in ospedale in fin di vita. Ad accompagnarlo la madre che era ignara di come le sue scelte stessero nuocendo seriamente alla salute del figlio, curandolo con i consigli trovati su internet. Il racconto della dottoressa.

Un neonato ha rischiato di morire a causa di alcuni consigli che la madre aveva cercato online. La donna aveva pensato di effettuare alcune ricerche per vedere quale fosse la miglior dieta per il suo piccolino, non sapendo che non sempre su internet si trovano informazioni corrette, soprattutto per quanto riguarda la salute dei più piccoli.

Il bambino ha iniziato a stare molto male e la madre è stata costretta a portarlo in ospedale. Quando i medici l’hanno visitato al pronto soccorso il bambino era in condizioni molto gravi, soltanto dopo un’accurata indagine hanno scoperto cosa stava succedendo e sono riusciti a salvarlo.

Neonato rischia di morire, la madre pensava di nutrirlo solo con il latte di mandorle

A raccontare questa storia terribile è stata la dottoressa che ha visitato in ospedale il piccolino, ha deciso di farlo dopo ben cinque anni per porre l’attenzione sui rischi che internet nasconde per la salute dei più piccoli. L’episodio è avvenuto a Miami. La nutrizionista pediatrica, Marina Chaparro ha spiegato le condizioni in cui è giunto il piccolino presso l’unità di Endocrinologia Pediatrica.

Al bambino, appena arrivato al pronto soccorso, gli è stato diagnosticato una chetoacidosi diabetica, patologia che può portare alla morte. Si manifesta con vomito forte e perdita di peso, proprio quello che stava accadendo al neonato. In un primo momento i medici avevano pensato che avesse un diabete di tipo 1.

Il piccolo non appena ha ricevuto il latte specifico per i neonati ha iniziato a stare meglio e dopo qualche giorno sotto osservazione è stato dimesso ed è tornato a casa. Quando la madre del piccolino ha spiegato che nutriva il figlio esclusivamente con il latte di mandorle, i medici hanno compreso che il paziente aveva bisogno di essere nutrito.

Il pericolo dei consigli online

La dottoressa Chaparro ha raccontato questa storia per evitare che altre madri cadessero nell’errore di credere a ciò che leggono su internet. Anche perché questa del neonato che mangiava solo latte di mandorle non sarebbe il primo episodio. I medici, infatti, invitano alla massima cautela e spingono a consultarsi sempre con il proprio pediatra prima di prendere qualsiasi decisione.

Il latte materno (o quello artificiale nel caso in cui la mamma non sia nella condizione di allattare) per i neonati risulta essere l’unico alimento di cui hanno bisogno ed è fondamentale per lo sviluppo del bambino nei primi mesi di vita. Può essere sostituito solo con i latti artificiali certificati, che sono studiati proprio per avere tutte le proprietà nutritive del latte materno.