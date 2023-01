Uova vegane, l’ultima frontiera della cucina sta spopolando: ma sono salutari?

In commercio stanno spopolando le uova vegane: sapete da cosa sono composte e la loro consistenza? Ma soprattutto, sapete se sono realmente salutari?

Alzi la mano chi, durante la spesa settimanale, non aggiunge una confezione di uova nel carrello! Tutti in casa ne abbiamo almeno una scorta per preparare gustose torte, saporite frittate dell’ultimo minuto o, perché no, una bella carbonara cremosa per una cena in famiglia.

Sempre più persone, però, stanno cambiando radicalmente il proprio regime alimentare, passando da una dieta ‘mediterranea’ ad una ‘vegana’ dove il consumo di uova, carne, latte e qualsiasi tipo di derivato animale è completamente eliminato. Nonostante ciò in commercio sono presenti carne (o meglio, i suoi sostituti green) e uova ‘vegetali’ che stanno davvero spopolando. Ma queste, essendo diverse dalle ‘originali’, sono ugualmente salutari? Scopriamolo insieme.

Uova vegane: il nuovo trend della cucina mondiale. Ma sono davvero salutari come dicono?

Se ascoltassimo la spiegazione di persone che hanno abbracciato un regime vegano, saremmo tentati dall’eliminare anche noi, dalle nostre tavole, le uova. Quante volte ci è stato detto che possono far male al nostro organismo? Che possono aumentare il rischio di malattie cardiocircolatorie o addirittura provocare ictus ed infarti? Ebbene, ascoltando diversi esperti a riguardo possiamo dire che in realtà, mangiate con moderazione, non portano danni gravi alla salute. Ovviamente, come per ogni cibo, non bisogna esagerare nella loro assunzione.

Tornando alle uova vegane, conosciamo meglio la loro consistenza e la loro ‘origine’. Le uova vegane sono create dall’unione di una determinata tipologia di fagiolo ed altri ingredienti, come ad esempio la curcuma, la fecola di patate e così via. Le aziende che le producono e che sono attualmente in commercio sono Just Egg, Veggfast, vEEGs e KoRo. Tra questi tre marchi, quello molto venduto, soprattutto su Amazon, è Just Egg: le loro ‘uova’ sono composte da curcuma e proteine di fagioli mung. Queste due, unite insieme, danno all’alimento il colore, la consistenza e l’odore delle uova originali; infatti, dalle recensioni che si possono leggere sul sito di Amazon o dalle testimonianze reali di chi l’ha provate, possiamo affermare che realmente assomigliano alle uova originali.

Ovviamente la domanda che viene spontanea dopo queste informazioni è: ma le uova vegane sono davvero così nutrienti e salutari? Ebbene, questa domanda è stata posta ad una delle più grandi dietiste, la dottoressa Natalie Rizzo. Secondo quanto sostiene quest’ultima la risposta sarebbe “sì”, ma comunque ci sono delle grandi precisazioni da fare. Si è notato che sia l’uovo normale che quello di Just Egg hanno entrambi 70 gr di calorie e 5 gr di grassi, differiscono di poco solo per le proteine: l’uovo normale ne ha 6 mentre Just Egg ne ha 5, quindi cambia davvero poco.

Il grande svantaggio e, di conseguenza, la grande differenza che c’è tra le uova normali e quelle vegane, è la mancanza di vitamina B12, vitamina D, antiossidanti come la luteina e la zeaxantina. Questi elementi sono indispensabili per il nostro corpo, soprattutto nei bambini e nelle donne in gravidanza, ma anche per l’apporto di energia necessario per affrontare la giornata. Ciò che quindi viene consigliato dalla dietista è di integrare questo tipo di uova se già si segue una dieta vegana e a base vegetale; se invece si è alla ricerca di un alimento che possa darci maggiore energia e proteine, e solitamente si segue una dieta mediterranea, è bene continuare a mangiare le uova originali in quantità moderate.