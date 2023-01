Whatsapp, l’ultimo aggiornamento segna la svolta tanto attesa: ora potrete farlo

Ultimo aggiornamento imperdibile per gli utenti di Whatsapp: finalmente scaricabile dal sito ufficiale una versione dell’app attesa da tutti!

Visto il grande uso che si fa della tecnologia, è sempre consigliabile conoscere tutte le novità che possono riguardare app e computer. D’accordo, non tutti hanno una spiccata propensione per queste ‘diavolerie’, ma non sempre ciò che riguarda il mondo del web è poi così complicato come si crede. Soprattutto se si tratta di servizi così gettonati come Whatsapp, è bene sapere come sfruttare al meglio i grandi vantaggi che queste ci offrono.

Vogliamo perciò parlarvi dell’ultimo aggiornamento che riguarda il famoso servizio di messaggistica che da qualche anno ha rivoluzionato la comunicazione. Del resto, Whatsapp si è evoluto tantissimo da quando fu creato nel lontano 2009 da Jan Koum e Brian Actom. Un’innovazione che continua inarrestabile a migliorarsi per rendere l’esperienza dei suoi utenti sempre più confortevole: la novità più recente riguarda la disponibilità di una funzione di cui si è cominciato a parlare circa 5 mesi fa.

Whatsapp, aggiornamento da non perdere: sarà finalmente possibile

Non più soltanto rumors: d’ora in avanti, WhatsApp Beta per macOS è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del servizio, andando nella sezione “Mac user”. La novità è che d’ora in poi chiunque potrà farlo: se infatti finora si parlava solo di un’applicazione creata con Mac Catalyst grazie alla quale usufruire delle funzionalità che il client per iOS metteva a disposizione direttamente sul Mac, ora il servizio ha allargato il suo bacino di utenza. Non più reperibile solo per pochi tester su TestFlight, ma rintracciabile da tutti coloro che vogliano sperimentarlo. L’obiettivo della nuova versione, infatti, è quello di consentire una fruizione scorrevole e piena dell’hardware del Mac.

Subito dopo aver scaricato l’applicazione, potrete collegare l’account del vostro telefonino Android o iOS a WhatsApp Beta per macOS e scansionare il codice QR prodotto. Per quanto riguarda l’impostazione del design, WhatsApp Beta per macOS presenta molti punti in comune con un’app Mac tradizionale: avremo quindi anche qui la barra laterale e l’opzione per trascinare e inviare file. Esattamente come il sistema operativo!

Per il momento, la fase test non è ancora terminata: nel caso in cui vogliate scaricarla ugualmente, potrebbe capitare che alcune funzionalità non abbiano ancora raggiunto il livello massimo di qualità. E non è escluso che altre non siano affatto disponibili. Per suggerire dei miglioramenti è stato disposto un apposito spazio nella parte inferiore dell’app.