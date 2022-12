Con Whatsapp puoi capire dove si trova qualcuno: il trucco (semplice) che ti toglie i dubbi; forse non lo conoscevi ma è davvero geniale.

Tutti pazzi e dipendenti da Whatsapp. Ammettiamolo, nessuno può fare a meno, oramai, della famosa app di messaggistica istantanea, che da diversi anni è diventata parte integrante delle nostre giornate. Un’app attraverso cui comunicare è diventato semplicissimo, sia tra amici e parenti che per questioni di lavoro. Messaggi rapiti ed istantanei, che vengono recapitati immediatamente al destinatario, di cui, ovviamente, dovrai avere il numero per averlo tra i contatti. Ma conosci davvero tutto di questa magica applicazione?

Abbiamo parlato più volte delle funzionalità nascoste di questa applicazione, che ti consente di fare tantissime cose che in pochi conoscono. La maggior parte degli utenti, infatti, si limita a sfruttare solo una piccola percentuale delle possibilità offerte da Whatsapp. Oggi, però, è il tuo giorno fortunato: ti sveliamo un segreto che in pochi conoscono e che riguarda proprio l’applicazione dall’iconico logo color verde: sapevi che puoi scoprire la posizione esatta del tuo contatto? Ecco cosa devi fare.

Scopri dove si trova un tuo contatto di Whatsapp con questo trucco: ti svela la posizione precisa

Sei curioso di scoprire dove si trova un tuo contatto Whatsapp ma non sai come fare? La soluzione ce la offre Esquire.com, che rivela un trucchetto geniale per scoprire la posizione esatta di qualcuno che ti manda un messaggio. Non si tratta di un semplice trucchetto per ficcanaso, al contrario è molto utile anche per ragioni di sicurezza personale: puoi assicurarti, ad esempio, che una persona da cui non vuoi essere infastidita non si trovi nei paraggi. Ma cosa fare per procedere alla ‘scoperta’ della posizione?

Per prima cosa devi utilizzare Whatsapp dal computer, ovvero Whatsapp Web. Importante sottolineare che il trucchetto funziona soltanto se si tratta di chat recenti: tutto chiaro? Adesso procedi aprendo il Task Manager sul pc, ovvero premendo sulla tastiera Ctrl + Alt + Canc contemporaneamente. Successivamente, clicca su Win + R e nel campo che ti uscirà scrivi “cmd” e premi invio. A questo punto, nella nuova pagina che ti uscirà, dovrai digitare “netstat-an” e premere di nuovo invio. Cosa succede adesso?

A questo punto comparirà proprio l’indirizzo IP di quella persona, che dovrai andare ad inserire nel seguente sito www.ip-address.com ed ecco che avverrà la magia. Ti comparirà una posizione che si trova nei pressi della persona in questione!

Pochi e semplici passaggi per ottenere la risposta che cerchi da tempo e, perché no, sentirti più sicuro/a. E tu, conoscevi questo trucchetto targato Whatsapp? Sappi che funziona e puoi utilizzarlo sia che si tratti di dispositivi iOS che di Android. Non ti resta che provare subito.