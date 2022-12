Whatsapp: se conosci questo espediente per le chat di gruppo, risolvi un bel problema

Con questo sistema potrai finalmente sbarazzarti di un problema che capita a molti: riguarda le chat di gruppo su Whatsapp, guarda qui!

Ammettiamolo, dei social e delle varie app che hanno fatto irruzione nelle nostre vite da qualche da anno vengano spesso criticati e ritenuti colpevoli di molte cose, è innegabile che il loro utilizzo abbia facilitato parecchi aspetti pratici della quotidianità. Foto, video, documenti, messaggi viaggiano oggi alla velocità della luce grazie a questi potentissimi mezzi e tra loro il più gettonato è sicuramente Whatsapp.

Il servizio di messaggistica istantanea nato nel 2009, ha raggiunto un enorme bacino di utenza stravolgendo completamente il nostro modo di comunicare. E ciò non riguarda solo le interazioni con contatti a distanza, ma anche colleghi di lavoro, familiari con cui viviamo, ecc. Inoltre, grazie ai suoi costanti aggiornamenti, l’app statunitense del gruppo Meta ideata da Jan Koum e Brian Acton diventa sempre più fruibile.

Tantissime le innovazioni apportate nel corso degli anni, ma anche ‘trucchetti’ di cui in pochi sono a conoscenza. Sì, perché se è un dato di fatto che quasi tutti possiedano ormai un account Whatsapp sul loro smatphone o i-Phone, è vero anche che pochissimi sono consapevoli di tutte le sue potenzialità. Di recente vi abbiamo svelato il sistema per evitare di apparire online pur usando l’app, oppure il metodo per cercare un contenuto specifico all’interno di una chat di gruppo.

E proprio a proposito delle chat di gruppo, oggi vogliamo parlarvi di un espediente che sicuramente vi tornerà utilissimo.

Se fai parte di molte chat di gruppo su Whatsapp, questo trucchetto fa al caso tuo: guarda com’è semplice

Soprattutto in periodi come quello tra Natale e Capodanno, non è raro che si venga aggiunti in conversazioni di gruppo su Whatsapp. Avete presente il tanto famoso “Che fai a Capodanno”?: ebbene, se la cosa può anche essere utile e risultare simpatica per certi aspetti, quando queste chat diventano troppe, inizia ad essere davvero pesante.

Presi dal lavoro e da mille impegni quotidiani, ricevere di continuo messaggi che il più delle volte sono mandati tanto per chiacchierare è sicuramente una grande seccatura. Anche perché l’arrivo di tutte quelle notifiche mette inevitabilmente in ansia e rispondere sempre a tutti davvero non è possibile. Un escamotage per risolvere la questione c’è, ma pochi lo conoscono.

Tutto ciò che devi fare è archiviare il gruppo e metterlo in stand by: smetteranno di arrivarti notifiche e, non vedendo più la chat, l’ansia non ti assalirà più! Non sarai uscito dal gruppo e non avrai il disagio di essere stato scortese. Quando ne avrai voglia, potrai tirare la chat fuori dall’archivio e riprendere a chattare normalmente.

Che ne dici? Non è fantastico?