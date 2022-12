Whatsapp ti semplifica la vita: la nuova funzione è un ‘sogno’ per tutti, proprio quello che ci voleva

La nuova funzione di Whatsapp è un vero e proprio sogno per tutti i suoi utenti: stavolta verrà davvero semplificata la vita di ognuno.

Adesso sì che i fruitori di Whatsapp possono davvero esultare! Dopo l’ultima funzione attivata dall’applicazione di messaggistica istantanea, che ha reso pazzi di gioia tutti, ne arriva un’altra davvero sorprendente. Da quanto fanno sapere gli esperti di WABeteinfo, sembrerebbe che la famosa app a breve rilascerà un nuovo aggiornamento con una nuova ‘caratteristica’ che rappresenta un vero e proprio sogno per tutti. Sì, avete letto proprio bene: si tratta di qualcosa di nuovo ed ‘insolito’, ma che adesso è pronta a svoltare la vita di ognuno.

Questa nuova funzione di Whatsapp è un vero sogno per tutti, non c’è che dire! Nonostante non sia ancora disponibile ma – a quanto pare – sarà possibile usufruirne a partire dal prossimo aggiornamento dell’applicazione, sono in tantissimi che ne hanno avuto notizia e che sono completamente impazziti di gioia per la novità. Non si tratta di ‘sondaggi’ o di importanti cambiamenti, ma di qualcosa di cui non si era mai sentito parlare prima d’ora.

Non conosciamo i tempi di rilascio, ma possiamo garantirvi che tutti i fruitori di Whatsapp non vedono l’ora di ‘testare’ questa sua nuova funzione. Volete sapere di che cosa parliamo in particolare?

La nuova funzione di Whatsapp è un sogno per tutti: da tempo si attendeva una cosa del genere, finalmente!

Chissà quando verrà rilasciata questa nuova funzione di Whatsapp, ma vi assicuriamo che si tratta di un vero e proprio sogno. Soprattutto chi è solito ricordare ogni cosa e a parlare con giusta ragione e con le ‘prove in mano’, non può fare a meno di esultare di fronte a questa impressionante verità. Insomma, era da un bel po’ di tempo che i fruitori della famosa app di messaggistica istantanea aspettavano questo aggiornamento. Ed adesso che è arrivato – anche se non conosciamo ancora i tempi di attesa – non credono ai propri occhi. Sapete di che cosa parliamo?

Vi è mai capitato di utilizzare la lente d’ingrandimento all’interno di una chat di Whataspp? Senza alcun dubbio, sì! Questa funzione dell’applicazione viene utilizzata da chi ha intenzione di ricordare qualcosa di detto o scritto in passato, ma di cui non si ha memoria di tutto con precisione. Per questo motivo, digitando una parola chiave all’interno dell’apposito riquadro, può leggere tutti i risultati disponibili e rinfrescarsi la memoria. Una funzione davvero importante, quindi, ma avete notato quanto sia faticoso venirne a capo? Per quanto sia fondamentale digitare la parola chiave all’interno della lente d’ingrandimento, non si può fare a meno di rivelare quanto sia difficile trovare dei risultati che ci occorrono soprattutto quando si inserisce una parola molto ma molto comune. È proprio per questo motivo che, dal prossimo aggiornamento, sarà disponibile una nuova funzione. Non solo, infatti, sarà possibile cercare qualcosa di particolare in una chat con una parola chiave, ma anche con la data. Incredibile, non trovate?

Se anche voi, quindi, avete intenzione di cercare qualcosa di detto in un determinato giorno, non dovete fare altro che scrivere sulla lente di ingrandimento la data precisa e, se proprio volete, una parola. Così, vi assicuriamo, la vostra ricerca sarà semplice, veloce e super efficace.

Siete impazienti di saperne di più? Non ci resta che restare aggiornati.