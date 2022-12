Whatsapp, l’applicazione diventa ancora più utile con questa nuova funzione appena ufficializzata

L’applicazione Whatsapp diventa ancora più utile ed indispensabile con questa nuova funzione: nessuno dei suoi fruitori ne può fare a meno.

Sono tantissime le applicazioni che possono essere scaricate gratuitamente sui nostri telefoni cellulari, ma tra quelle più usate c’è proprio questa: Whatsapp! Disponibile sia su Play Store che Apple Store, l’applicazione di messaggistica istantanea è sicuramente al primo posto tra quelle più scaricate, ma anche tra le più ricche di novità. Perché, diciamoci la verità, giorno per giorno Whatsapp offre degli aggiornamenti davvero fantastici.

Nonostante lo spiacevolissimo imprevisto dei giorni scorsi, Whatsapp continua ad evolversi e a regalare ai suoi fruitori degli aggiornamenti davvero fantastici. Avete visto, a tal proposito, la nuova funzione disponibile? A quanto pare, sembrerebbe che in Italia non sia ancora online, ma in altri paesi come gli Stati Uniti, invece, gli utenti hanno già avuto la possibilità di utilizzarlo. Curiosi di sapere la loro reazione? Beh, vi assicuriamo che è stata pazzesca! Tra tutti gli aggiornamenti che Whatsapp ha sviluppato nel corso degli anni, questa nuova funzione rappresenta una vera e propria manna dal cielo.

Nessuno avrebbe mai immaginato che l’applicazione di messaggistica istantanea potesse sviluppare questa nuova funzione, ma adesso che se ne è avuto la conferma, sono in tantissimi ad esultare per la novità. Si tratta, infatti, di qualcosa di molto utile, che senza alcun dubbi farà contenti tutti.

La nuova funzione di Whatsapp fa felici tutti: cosa occorre sapere

Ce ne sono stati di aggiornamenti di Whatsapp nel corso di questi anni, ma questa nuova funzione è tra quelle che più fa felici tutti. Come dicevamo, non sappiamo se già da adesso è disponibile in Italia e né quando arriverà, ma possiamo garantirvi che coloro che hanno già avuto la possibilità di testarla, si sono detti più che entusiasti.

Non solo un sondaggio con una chat unica o di gruppo, ma addirittura Whatsapp sta dando la possibilità di creare una chat con se stessi. Questa nuova funzione si chiama ‘Message Yourself’ e, nonostante non sia disponibile per tutti i Paesi, ha già riscontrato tantissimo successo.

Se anche voi, ad esempio, siete soliti appuntarvi la lista della spesa e dimenticarla a casa, con Message Yourself non avrete più di questi problemi. D’altra parte, chi è che si scorda il telefono cellulare?! Nessuno, ne siamo certi! Qualora, quindi, aveste qualcosa da ricordare a tutti i costi, non vi resta che cercare nella lista dei contatti di whatsapp il vostro nome o cognome oppure il pronome ‘tu’ ed iniziare a chattare. Con voi stessi, vi assicuriamo, potete fare davvero di tutto: mandarvi vocali, scrivere appunti, inoltrare foto e video. Insomma, una vera e propria conversazione che si cancellerà solo quando voi lo volete.

L’aspettavate da tempo questa opportunità, vero?