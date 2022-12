Whatsapp cambia ancora: questa volta non sarà più come prima, tutti senza parole

Altra interessante novità per i milioni di fruitori di Whatsapp: gli utenti Android possono festeggiare, ecco cosa cambia.

E’ l’app che ha cambiato il mondo e ormai farne a meno è praticamente impossibile: Whatsapp ha conquistato proprio tutti e il suo bacino di utenza continua ad allargarsi in modo inarrestabile. Non è difficile comprendere le ragioni di tanto successo: gratuito, pratico, veloce e pieno di utilissime funzioni, questo servizio di messaggistica istantanea mette d’accordo proprio tutti.

Merito anche dell’ingegno dei suoi sviluppatori che ogni volta, a distanza di pochissimo tempo, sono pronti ad apportare miglioramenti all’esperienza degli utenti con l’app. Fin dalla sua nascita nell’ormai lontano 2009, sono state tante le funzioni che hanno semplificato la comunicazione tra coloro che hanno scaricato Whatsapp sul proprio smartphone o iPhone.

Una delle più recenti, già online negli Usa, è ad esempio davvero geniale: si tratta di “Message Yourself” e rappresenta davvero un’innovazione preziosissima. Qui potete trovarne tutti i dettagli e, vi anticipiamo, non riuscirete a crederci! Siccome però, con le floride menti degli sviluppatori non ci si annoia mai, è già pronto un altro aggiornamento che farà felici non pochi. Scopriamo di cosa si tratta!

Whatsapp, cosa cambia d’ora in poi: grande attesa per l’incredibile novità

Se anche voi usate spesso Whatsapp durante le vostre giornate per scambiarvi info e notizie con amici, colleghi e parenti, tenetevi forte perché sta per arrivare un ‘regalo’ che sicuramente vi piacerà. Proprio in questi giorni è stata resa disponibile una nuova versione dell’app per dispositivi Android ovvero la 2.22.25.12.

Ciò vuol dire che ci saranno delle nuove funzioni mai sperimentate prima: saranno infatti introdotte ben 21 nuove emoji. Le famose faccine con cui moltissimi sono soliti sostituire parole e frasi per esprimere al meglio stati d’animo e tanto altro, si arricchiranno di altre simpatiche ‘compagne’. Non solo: anche 8 emoji che già abbiamo sono state rinnovate e si potranno usare già con la versione beta più recente. Per quelle nuove bisognerà invece attendere ancora un po’.

Ultima, ma non per questo meno importante, una notizia davvero pazzesca per gli utenti che possiedono un tablet. A quanto pare, Whatsapp sarà disponibile anche su tablet Android per coloro che hanno la versione beta. La cosa più strepitosa è che non saranno necessari nessun numero di telefono e nessuna scheda SIM; basterà avere il QR code ed inquadrarlo dal cellulare, come già prevede l’utilizzo dell’app su computer. Un aggiornamento davvero inaspettato che conquisterà ancora una volta lo sterminato pubblico di Whatsapp e tutti coloro che per ragioni di lavoro o altro dispongono di un tablet.

Tutto all’insegna della velocità con cui viaggiano le informazioni nel mondo di oggi: che ve ne pare di queste sorprese?