Whatsapp, così potrai leggere i messaggi ma senza fare l’accesso e farti vedere online

La soluzione ideale ad un fastidioso problema: per leggere i messaggi Whatsapp senza fare l’accesso e senza apparire online, devi fare così.

Da quando Whatsapp è comparso nella vita di ognuno di noi, si è rivelato un ottimo strumento di comunicazione: veloce e gratuito, ci permette di scambiare informazioni anche importanti in modo molto semplice risolvendo parecchi impicci quotidiani. Un’app di cui oggi non sapremmo fare a meno e che, a torto o a ragione, è diventato una risorsa preziosissima.

Se, come detto poc’anzi, la sua utilità riguarda anche il lavoro ed altre questioni pratiche, è anche vero che spesso questo strumento viene usato in modo piuttosto frivolo. Nulla di male in questo, ci mancherebbe, ma molti non hanno voglia di passare ore a rispondere a tanti messaggi inviati tanto per ammazzare il tempo.

Il problema però sta nel fatto che a volte sembra scortese visualizzare e non interagire con chi ci ha scritto anche perché, almeno fino a poco tempo fa, non c’era modo di non apparire online su Whatspp se si effettuava l’accesso. I nostri contatti potevano quindi accorgersi che nonostante fossimo in linea ed avessimo letto il messaggio, non avevamo risposto. Senza contare che per chi ha attiva l’impostazione di conferma di avvenuta lettura tramite la famosa spunta blu, è praticamente impossibile negare di aver visualizzato.

Per questo problema basta ovviamente modificare questa impostazione e disattivare la conferma di lettura. Ovviamente, così facendo, neanche noi potremo vedere quando l’altra persona ha preso visione dei nostri messaggi. Ma come si fa a leggere i messaggi senza aprire affatto Whatsapp e restando anche invisibili? Una soluzione c’è sia per i dispositivi Android che per l’Iphone.

Leggere i messaggi Whatsapp senza effettuare l’accesso si può: ecco cosa devi fare

Se possiedi un Android e vuoi finalmente sbarazzarti dell’ansia di dover rispondere appena leggi i messaggi, puoi ricorrere al widget di WhatsApp per Android. Come attivarlo? Basta premere prolungatamente in qualsiasi punto vuoto della schermata Home, premere sulla voce Widget, selezionare e premere il widget di WhatsApp riguardante la funzione di lettura dei messaggi e collocarlo nel punto che preferisci della schermata home. A partire da quel momento, ogni volta che ti arriverà un messaggio, potrai leggerlo senza fare accesso a WhatsApp. Come fare nel caso che tu voglia eliminare il widget dalla Home del tuo telefono? Premi a lungosul widget e trascinalo verso l’alto. Vedrai comparire la voce Rimuovi ed è lì che dovrai spostarlo.

Se il tuo dispositivo è un iPhone potrai ottenere lo stesso risultato rivolgendoti a Siri, l’assistente vocale della Apple. Sarà lei a leggerti i messaggi senza che tu debba entrare per forza su Whatsapp. Tale funzione è stata resa disponibile per i dispositivi successivi all’iOS 10.3. Per contattare Siri non devi fare altro che premere a lungo il tasto laterale oppure pronunciando il comando vocale Ehi Siri! Questa funzione però necessita di attivazione perciò, nel caso in cui il tuo telefono non abbia questa impostazione, devi provvedere per utilizzarla. Vai su Impostazioni, premi Siri e ricerca: alla voce Premi il tasto laterale per Siri, devi impostare su On e il gioco è fatto.

Ora potete provare anche voi questi semplici trucchetti e fateci sapere com’è andata.