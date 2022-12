Whatsapp, arriva l’addio: tutti sconvolti! A partire da questa data…

Arriva il temutissimo addio a Whatsapp: tutti i suoi fruitori sono completamente sconvolti! Cosa succederà a partire da questa data.

L’articolo che oggi dedicheremo alla famosa applicazione di messaggistica istantanea sarà completamente diverso dai soliti. Per la prima volta in assoluto, infatti, non parleremo delle novità e degli ultimi aggiornamenti che Whatsapp presenterà a tutti i suoi fruitori, ma faremo riferimento a qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Sono tantissime le voci di corridoio che, nel corso degli anni, si sono alternate su Whatsapp. C’è, infatti, chi diceva che l’applicazione di messaggistica istantanea non sarebbe stata più gratis. E che, quindi, sarebbe diventata a pagamento. O chi diceva, addirittura, che sarebbe completamente scomparsa dai nostri smartphone. Se per la prima indiscrezione, non c’è mai stata una vera e propria conferma, per la seconda sembrerebbe che adesso ci sia.

Cari amici di Universomamma, preparate i fazzolettini: Whatsapp è pronta a dire addio ai suoi fruitori! Una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, ne siamo certi, ma – stando a quanto fa sapere GizChina.com – sembrerebbe essere ormai certa. La domanda che, però, tutti ci facciamo: da quando dobbiamo salutare per sempre l’applicazione? E, soprattutto, su tutti gli smartphone non sarà più possibile utilizzarla?

È tempo di dire addio a Whatsapp: l’applicazione chiude i battenti, ecco quando

Carissimi fruitori di Whatsapp, sta per realizzarsi il vostro incubo: l’addio alla famosa applicazione di messaggistica. Stando a quanto fa sapere GizChina.com, infatti, sembrerebbe che tra pochissimi giorni alcuni smartphone non avranno più la possibilità né di continuare a sfruttarlo e chattare con i propri contatti, ma nemmeno di poterlo nuovamente scaricare. Per quale motivo verrà fatto tutto ciò? La risposta è semplicissima: si tratta di vecchi modelli di smartphone su cui Meta, l’azienda che produce le più famose ed utilizzate applicazioni nostrane, non ha assolutamente intenzione di continuare ad investire, proibendone quindi l’utilizzo.

Quali sono, però, quei telefoni cellulari che dovranno dire addio per sempre a Whatsapp? Ci penseremo noi a farvi la lista completa, state tranquilli. Per adesso, però, basti pensare che si tratta di quasi 50 modelli di smartphone. Ed alcuni, purtroppo, continuano ad essere ancora parecchio utilizzati da tutti.

Quali sono i modelli?

LG Optimus L7 II doppio

LG Optimus Nitro HD

Nota ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Nucleo

Archos 53 platino

Samsung Galaxy s2

Samsung Galaxy S3 mini

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Samsung Galaxy Trend II

Sony Xperia mirò

Samsung Galaxy Trend Lite

Sony Xperia Arco S

LG Optimus 4X HD

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Neo L

LG emanare

LG Lucido 2

Wiko Notte Oscura ZT

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend P1

LG Optimus F5

Wiko Cink Cinque

LG Optimus F6

LG Optimus F7

iPhone 5c

LG Optimus L2 II

iPhone 5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II doppio

Huawei Ascend Compagno

LG Optimus L4 II

Huawei Ascend D2

LG Optimus L4 II doppio

LG Optimus L5

Lenovo A820

LG Optimus L5 doppio

LG Optimus L5 II

Quadrato XL

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

A partire dal 1 Gennaio del prossimo anno, quindi, tutti questi modelli di smartphone non avranno più la possibilità di utilizzare Whatsapp. Il consiglio, quindi, che vi diamo è di trovare già adesso dei validi sostituti. E, soprattutto, di avvertire tutti i vostri contatti.

Siete dispiaciuti da questa notizia?