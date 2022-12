Se sei in almeno un gruppo Whatsapp questa nuova funzione sarà utilissima: non saprai più farne a meno

Hai provato anche tu questa funzione davvero utilissima se sei in un gruppo di Whatsapp? Non saprai più farne a meno, è sicuro.

Chi lo dice che solo Facebook, Instagram e Tik Tok siano tra le applicazioni più usate da milioni di utenti? Seppure i social network siano parecchio gettonati e ci permettono di restare sempre in contatto col nostro pubblico, anche Whatsapp è sicuramente tra le app più scaricate da coloro che posseggono un Android ed un iOS. Si tratta, infatti, di un’applicazione che ci garantisce di scambiarci messaggi – sia scritti che vocali – foto e video con chi vogliamo in maniera completamente gratuita.

Saranno anche trascorsi anni ed anni dal lancio di Whatsapp su tutti i telefoni cellulari, ma si può dire veramente affermare che da quel momento l’applicazione di messaggistica istantanea è sempre stata in continua evoluzione. Ogni giorno, infatti, si alternano nuovi aggiornamenti e funzioni che non solo rendono l’app sempre più indispensabile, ma anche totalmente imperdibile.

Avete visto qual è l’ultima funzione aggiunta su Whatsapp se si è iscritti in un gruppo? Dopo l’ultimo aggiornamento, l’applicazione di messaggistica istantanea permette la fruizione di una nuova funzione totalmente incredibile. Siamo certi che appena la proverete, non ne potrete fare assolutamente a meno.

Prova anche tu questa funzione se sei iscritta ad un gruppo Whatsapp: non ne potrai fare più a meno

Quante volte vi è capitato di avere una conversazione all’interno di un gruppo Whatsapp ma di capire ben poco di quello che si sta parlando? Soprattutto quando si tenta di organizzare un’uscita, una gita fuori porta, un viaggio o molto altro ancora, può davvero capitare che si possa perdere qualche messaggio o, addirittura, il centro del discorso. Insomma, come si suol dire? “Quando ci sono troppi galli a cantare, non si fa mai giorno”. È proprio per questo motivo che Whatspp ha scelto di aggiungere una nuova funzione, disponibile sia per una chat singola che di gruppo, che sicuramente farà comodo a tantissimi di voi. Si tratta, infatti, di qualcosa di innovativo, che rende ancora di più insuperabile ed indispensabile la famosa app di Meta. Siete curiosi anche voi di saperne di più?

Dopo l’ultimo ‘trucchetto’ che vi abbiamo spiegato e che, senza alcun dubbio, in tantissimi utilizzeranno per evitare delle brutte figure, adesso non possiamo fare a meno di spiegare quale sia l’ultima funzione messa a disposizione di chi fa parte di un gruppo Whatsapp. Parliamo, infatti, di un semplicissimo sondaggio, che può rivelarsi un vero e proprio salvavita per chi ha intenzione di organizzare qualche cosa a Natale. Che cosa occorre fare? Ecco i passaggi da seguire:

Andate sul vostro gruppo Whatsapp e cliccate sulla graffetta che vi trovate accanto al campo dove digitate il vostro messaggio; Cliccate sull’opzione ‘Sondaggio’; Scrivete la vostra domanda e le risposte, poi cliccate su Invia; Nel vostro gruppo, quindi, si è immediatamente inviato un sondaggio. Per tenere sott’occhio le risposte, basta cliccare sul sondaggio e vedere chi ha espresso la sua preferenza e, soprattutto, da che parte sta.

Davvero geniale, non trovate?

Adesso non vi resta che creare immediatamente il vostro sondaggio e mettervi d’accordo insieme ai vostri amici e parenti come passerete le vacanze di Natale.