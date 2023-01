Asma nei bambini, fare questo li aiuta a stare meglio: la scoperta incredibile

L’aria di montagna, quella buona, quella salubre delle nostre località sciistiche, unita ad una attività motoria in tema con la neve: non immagineresti mai perché i medici consigliano tutto questo ai bambini.

Rimanere attivi in ​​inverno non è sempre facile. Per alcuni di noi, è davvero allettante restare a casa, rannicchiarsi sul divano e trascorrere i lunghi mesi invernali “abbuffandosi” di serie tv di Netflix, sotto una calda coperta, muniti di un “pacco formato famiglia” di patatine.

Lo sci di fondo rappresenta uno delle principali attività fisiche che, in assoluto, secondo i medici sportivi di tutto il mondo, fornisce una vasta gamma di benefici per la salute fisica e mentale. Ecco perché, secondo sportivi che hanno fatto la storia di questa disciplina, come il nostro Giorgio Di Centa, oltretutto asmatico da sempre, dovresti allacciarti gli sci e trascorrere l’inverno scivolando tra foreste ghiacciate e sentieri innevati.

Sci di fondo: l’attività fisica consigliata da tutti i pediatri, ecco perché

Sono molti i pediatri che consigliano alle famiglie di far praticare questo sport ai più piccoli, ma perché questo sport in particolare sarebbe così consigliato in età infantile? Per due validissimi motivi:

Salute cardiovascolare. Lo sci di fondo darà loro il tanto necessario esercizio cardio che manca in inverno. Uno sci veloce farà pompare il sangue e aumenterà la salute e la resistenza del cuore.

Gruppi muscolari. Lo sci di fondo è un allenamento impegnativo che coinvolge i muscoli di tutto il corpo. L’uso dei bastoncini fa lavorare le spalle e i tricipiti, attivando anche il cuore e le gambe.

Ma non solo: lo sci di fondo infatti non è indicato solo per rinforzare la parte muscolare dei nostri bambini, ma anche per guarire una delle patologie che ormai si stanno facendo più strada soprattutto nei bambini che vivono in città e sono continuamente sottoposti a stress respiratorio dovuto allo smog che si accumula nelle città, l’asma. Ecco quindi che questo sport è indicato da pediatri per:

Respirazione e cura dell’asma bronchiale nei bambini. La notevole fatica fisica a cui, sia in salita che a livello pianeggiante, può essere tranquillamente gestita, naturalmente con la dovuta moderazione e sotto la supervisione di un adulto, da parte di un bambino o di un adolescente con un cuore sano. Inoltre questo sport è praticato in zone in cui l’inquinamento atmosferico è ridotto, per cui l’aria che respireranno in quei luoghi i nostri bambini sarà un’aria ‘pulita’.

L’aria salubre delle nostre montagne, a differenza dell’aria secca degli appartamenti di città, o peggio ancora del clima inquinato delle metropoli, può solo far bene all’asma dei più piccoli. Senza sforzi immani e di fronte a bambini che non hanno situazioni asmatiche croniche tali da compromettere le funzioni cardiache, 1 ora al giorno di sci di fondo di montagna, può solo giovare.

Il progetto sport-salute in Alta Val Saisera

Lo conferma proprio Giorgio Di Centa, pluripremiato campione di sci di fondo, che domenica 29 gennaio, sarà ancora una volta testimonial di un lodevole progetto sport-salute nella bellissima Alta Val Saisera. Il progetto nasce in collaborazione con il locale Gruppo Alpini ed è coadiuvato da valenti medici locali che hanno offerto il loro contributo e la loro solida professionalità nell’offrire ai genitori, presenti all’iniziativa con i loro figli, le indispensabili garanzie sulla sicurezza del binomio sci di fondo-cura dell’asma infantile.

Su questa tesi sono concordi tutti i medici italiani e non solo: essere attivi, allenarsi e praticare sport può aiutare i bambini con asma a mantenersi in forma e mantenere un peso sano. L’attività di montagna, che sia anche una passeggiata veloce, a contatto con aria buona, l’aria buona delle nostre belle montagne, può anche contribuire a rafforzare i muscoli respiratori per aiutare i polmoni a funzionare meglio.