Forno a microonde, se usi questo corri un grosso rischio: in pochi lo sanno

Tutti posseggono in casa un forno a microonde, ma sai che se al suo interno riscaldi un determinato prodotto potresti correre un grave rischio? Ti sveliamo quale

Ammettiamolo, c’è una cucina che oggi ancora non sia provvista di un forno a microonde? Piccolo, comodo, pratico e soprattutto alleato del tempo che scorre frenetico aiutandoci a velocizzare ogni passaggio di una qualsiasi ricetta: dallo sciogliere il burro in 30 secondi per realizzare una torta, allo scongelare della carne congelata all’ultimo minuto fino al riscaldare il latte la mattina senza sporcare pentolini vari.

Possiamo dirlo, con lui ci sentiamo meno ‘soli’ in cucina e di sicuro la nostra vita frenetica scandita da lavoro, figli e lavori in casa, ne giova immensamente.

Molto spesso, nonostante quest’ultimo vengo utilizzato con molta facilità, ci si domanda quali siano le conseguenze che questo possa avere sulla nostra salute, oppure quali siano i cibi che debbano essere messi all’interno del forno a microonde e soprattutto quali possano esservi cotti. Quali sono inoltre i contenitori che possono subire tutte queste radiazioni senza portare alcun tipo di problema rilasciando nei cibi particelle pericolose per l’uomo? Vediamo insieme di dare una risposta a tutte queste domande.

Sei sicura di poter mettere tutti i contenitori o tutti i cibi nel microonde? Potresti rischiare grosso

Abbiamo detto che ormai il microonde è presente in ogni casa e che affianca il normale forno presente all’interno della cucina. In questo possiamo sia riscaldare cibi, sia scongelarli e addirittura cuocerli, inserendo al suo interno però dei contenitori adatti. Sicuramente ci domandiamo, ogni qualvolta acquistiamo un qualsiasi tipo di contenitore, quale potrebbe essere quello adatto al microonde: magari qualcuno può spaccarsi o altri addirittura sciogliersi.

La prima cosa da sapere è che molti contenitori hanno impresso su di essi, o sulla confezione in cui l’acquistiamo, il segno del forno a microonde. Questo ci permette di capire se è possibile inserirli al suo interno o meno. Dobbiamo sapere che alcuni contenitori, raggiunte determinate temperature, possono espellere alcune sostanze dal loro interno e trasferirle ai cibi. Vi è un contenitore che però non può assolutamente essere utilizzato all’interno di questo forno perché metterebbe davvero a rischio la nostra salute.

Parliamo dei contenitori in metallo. Come ben sappiamo per riscaldar o cuocere i cibi, il forno a microonde utilizza le radiazioni elettromagnetiche; ciò che riflette queste onde è il metallo, per questo motivo le pareti del forno sono foderate di questa materia. Le onde balzano sul cibo in questione, muovono le particelle al suo interno e lo cuociono. Cosa succede quindi se inseriamo un contenitore di metallo nel forno?

Quest’ultimo potrebbe scoppiare e prendere fuoco. Non è indicato quindi usare un contenitore di questo materiale per il seguente motivo: le onde avrebbero, in questo caso, un doppio balzo. Dalle pareti al contenitore, provocando enormi scintille sul cibo che potrebbe poi prendere fuoco e diventare una vera arma letale per la nostra incolumità. Quindi, se per gli altri contenitori, come quelli in plastica, dobbiamo fare attenzione all’etichetta che ci informa se e quando inserirli nel microonde, per questo sappiamo benissimo che va bandito da questo tipo di cottura se non vogliamo rischiare di chiamare i Vigili del Fuoco!