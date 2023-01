La storia di questo bambino ha commosso il mondo: mai vista una festa così

E’ successo un colpo di scena inatteso durante la festa di compleanno di un tenerissimo bambino: la notizia sta facendo il giro della web ed è stata davvero emozione per quanto accaduto.

Ricorderanno tutti gli speciali momenti che precedono e accompagnano i bambini durante il giorno del loro compleanno: il loro diventa un evento speciale che vorrebbero condividere con le persone che gli sono sempre state accanto. Famigliari e amici si trasformano in alleati, e il festeggiato vive una lunga e intensa giornata al centro di tutto e nell’attesa di soffiare quelle candeline che potrebbero portare alla realizzazione dei suoi sogni più grandi.

Ecco che è spuntata allora una storia che ha fatto emozionare grandi e piccini, e che fa credere sempre di più nel potere dell’Umanità.

Jaydenn e la triste sorpresa al suo compleanno

Il piccolo Jaydenn ha vissuto un momento che difficilmente dimenticherà. La sua festa di compleanno stava per partire ed era tutto pronto: c’erano dolci, bibite, festone e chiaramente anche l’immancabile torta. Il bambino ha infatti compiuto gli anni e, per l’evento, ha invitato i suoi amici di scuola (oltre che i suoi famigliari). Gli inviti erano infatti stati consegnati da molto tempo, ma inaspettatamente alla sua festa non si è presentato nessuno.

Il bambino si è ovviamente rattristito, e la sua mamma ha pensato di fare un gesto che gli ha portato un po’ di felicità. A raccontare la storia è stata proprio la donna: Rosario Lopez e che vive negli Utah (Stati Uniti). Alla madre del piccolo è infatti venuta in mente una geniale idea per salvare il party di suo figlio. Dopo essersi resa conto che nessuno si sarebbe presentato alla Festa, ha infatti pubblicato un annuncio in un gruppo Facebook della cittadina. Ecco cosa è successo.

Arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava

Dopo aver postato un messaggio sul celebre social network – in cui ha chiesto se qualcuno volesse partecipare al party del suo piccolo -, è arrivata una vera e propria valanga di solidarietà sui social. Dopo qualche ora, sono giunti nella loro casa diversi pacchi contenenti giocattoli, biglietti, pasticcini, dolcetti e dei pensieri da destinare a Jaydeen. L’appello scritto dalla sua mamma ha portato quindi tutt’altro che indifferenza, ed è riuscito a coinvolgere i membri della comunità locale.

Moltissimi cittadini hanno quindi voluto dare un proprio contributo per dare una mano al bambino, che era chiaramente rimasto deluso dall’esito della sua festa. “Ad essere sincera, mi sono commossa fino alle lacrime“, ha detto la signora Rosario, “non me lo aspettavo affatto. Ci sono persone buone là fuori“. La donna – che è stata intervistata dai vari giornali locali – ha svelato di essere davvero grata per questo gesto, e di aver visto la bontà nelle persone della loro comunità locale.

Questa storia è subito diventata virale sul web e ha emozionato tutti coloro che l’hanno letta. E’ d’altronde sempre molto importante credere nell’Umanità e nella solidarietà che può nascere tra persone. A questo bambino è accaduto, e potrà ricordarsi questo momento per sempre.