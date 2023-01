Ritrovare l’intesa a letto e non solo: le app che aiutano le coppie e le loro fantasie

Ritrovare l’intesa a letto e nella vita di coppia? Si può fare! Queste app aumentano le fantasie e rendono il tutto più.. Accattivante!

L’amore, un sentimento primordiale che rende le coppie uniche nel loro essere. Tuttavia, sono tantissime le sfere che ruotano intorno a questo sentimento così bello ma anche così complesso. Una coppia, fatta di due persone che si amano e che intraprendono la vita ed i cambiamenti insieme, attraversa diversi stati e stadi: pertanto non si può dire che da quando una coppia nasce, tutto il suo cammino sia sempre uguale.

La relazione all’interno della coppia non è mai statica ed è anzi sottoposta ad una serie di cambiamenti, sia interni sia esterni, che possono anche mettere i due partner alla prova. Cambiamenti esterni che riguardano la vita di uno o dell’altro o cambiamenti interni alla coppia come ad esempio l’arrivo di un figlio, possono essere ‘destabilizzanti’ perché il focus si sposta dalla coppia ad altro, seppur a volte siano ‘distrazioni’ piacevoli.

Questo comporta delle conseguenze e si riversa sul tipo di intesa che fino a quel momento c’era stata nella coppia. Ma l’amore c’è, la voglia di stare insieme anche: come fare quindi per far ‘resuscitare’ quella passione che nel tempo a causa di questi cambiamenti si è affievolita? Beh, insolito a dirsi, ma la tecnologia in questo caso può arrivare in nostro soccorso.

Recuperare l’intesa di coppia, a letto ma non solo.. Come fare?

Sono tante le componenti che rendono felice, stabile e duratura una coppia. Di sicuro, nel campo dei sentimenti e delle relazioni, l’intesa è una di quelle: è alla base di ogni rapporto, è quella scintilla che non dovrebbe mai mancare per rendere sempre la relazione unica e speciale (in fondo, è l’unica cosa che differenzia un bel rapporto d’amicizia da un rapporto sentimentale!). E’ qualcosa che abbiamo solo con quella persona, la nostra persona, e che pertanto non instauriamo con tutti gli altri.

Tuttavia, come dicevamo, all’interno della coppia alcuni eventi possono essere destabilizzanti ed alterarne un po’ gli equilibri. La fiamma potrebbe affievolirsi ed anche a letto potrebbe sembrare il tutto un po’ più macchinoso, troppo artificioso e ‘programmato’. Ma siamo qui per sistemare le cose e ritrovare quindi l’intesa con il nostro partner. Come fare? Le soluzioni per fortuna, ci sono.

è sicuramente importante. Una relazione nella quale il dialogo è assente è pronta a precipitare in un burrone da un momento all’altro. La parola è il primo mezzo fondamentale che abbiamo per essere vicini all’altro, ed usarla per comunicare come ci sentiamo e cosa vogliamo dal partner: è di sicuro la prima mossa da compiere; Ascoltare non è un optional: se dialogare è fondamentale, saper ascoltare non è da meno. Quando il partner ci parla abbiamo la possibilità di ascoltare e capire di che cosa ha bisogno. Questo ci permette di avvicinarci a lui e non lasciarlo solo in un suo momento difficile. Viceversa, anche l’altro deve essere disponibile.

non è un optional: se dialogare è fondamentale, saper ascoltare non è da meno. Quando il partner ci parla abbiamo la possibilità di ascoltare e capire di che cosa ha bisogno. Questo ci permette di avvicinarci a lui e non lasciarlo solo in un suo momento difficile. Viceversa, anche l’altro deve essere disponibile. Romanticismo? Sì, naturalmente: in una coppia parole dolci così come i gesti amorevoli verso l’altro (non necessariamente eclatanti) non vanno mai dati per scontati. Banalizzarli significherebbe non dargli la giusta importanza ed il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Ma se queste componenti sono di sicuro essenziali, beh vi diciamo che accorrono in nostro soccorso alcune applicazioni pronte a stuzzicare la nostra fantasia!

App e intesa di coppia: quelle che non possono mancare sul vostro smartphone

Recuperare l’intesa a letto e fuori da questo è possibile utilizzando anche delle semplicissime app da scaricare sui nostri smartphone. L’intento è quello di stuzzicare la nostra fantasia e quella del partner per rendere la relazione sempre travolgente ed intensa. Quali sono quindi quelle che non possono mancare sui nostri smartphone?

è un’applicazione nata con l’intento di . Non sempre riusciamo a dire al partner cosa ci piace davvero e questo è di fatti il primo paletto che mette un limite all’intesa ed al piacere reciproco. Con questa applicazione, che si provvederà a scaricare sullo smartphone ed a configurare con un proprio account, si avrà la possibilità di Avocado: è invece un’applicazione che, scaricata sui due rispettivi smartphone prevede la registrazione da parte di entrambi con una password univoca. L’intento è quello di poter condividere contenuti come messaggi di testo, foto e video solo ed esclusivamente col partner .. Una sorta di appuntamento anche a distanza, qualora si volesse catturare l’attenzione dell’altro anche quando non è con noi!

è invece un’applicazione che, scaricata sui due rispettivi smartphone prevede la registrazione da parte di entrambi con una password univoca. L’intento è quello di poter come messaggi di testo, foto e video .. Una sorta di appuntamento anche a distanza, qualora si volesse catturare l’attenzione dell’altro anche quando non è con noi! KINDU: è l’app che consente di poter condividere col partner progetti e desideri da voler realizzare. Questo permette ai due di accedere ad una ‘lista dei desideri’ che si può scegliere di realizzare insieme.

E tu le conoscevi? Vi basterà scegliere quella più adatta al vostro caso e scaricarla: la vostra vita di coppia ne gioverà sicuramente!