Belen, il brutto gesto per strada a Milano: figuraccia e niente scuse

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: questa volta non per la sua vita sentimentale ma per un gesto compiuto in città, come riporta Nuovo Tv

La bellissima conduttrice de Le Iene non riesce proprio a trattenere la sua indole ribelle. Sfacciata, piccante, ironica ma sicuramente insofferente alle regole, come lei stessa ha confermato in diverse occasioni. Peccato che questa volta il suo stile di vita anticonformistico le abbia riservato una bella figuraccia in pieno centro città.

La vita a Vip ha i suoi risvolti negativi. Belen lo sa bene, perché spesso si è lamentata di essere costantemente seguita dai paparazzi, anche quando si reca al parco giochi con i suoi bambini: Santiago, il primogenito avuto dal marito Stefano De Martino con il quale si è recentemente riconciliata, e Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip.

Questa volta però Belen Rodriguez non è stata fotografata in compagnia dei suoi pargoli, con l’aria scocciata per essere insistentemente “osservata”, ma in ‘compagnia’ della sua automobile. Anzi, proprio quest’ultima è stata la protagonista di un aneddoto spiacevole sul traffico di Milano.

Belen immortalata mentre blocca il traffico di Milano

Su Nuovo Tv infatti sono state pubblicate le foto di Belen scattate durante una sua passeggiata in centro città. A quanto pare la conduttrice non ha badato più di tanto al parcheggio, lasciando la sua automobile proprio in prossimità dei binari del tram – per non dire sopra – mandando praticamente in tilt la viabilità di quella zona.

Ma come si legge nelle colonne del noto settimanale, dopo aver bloccato il traffico, ritorna alla sua auto visibilmente scocciata, probabilmente dopo essersi resa conto di essere la causa di tanto caos, andandosene senza dire niente. “Nella vita ne ho fatto di tutti i colori” dichiara la showgirl, prima di aggiungere: “Nella vita ho i miei punti fermi: famiglia e amici. Per il resto sono del tutto squilibrata” e diciamo che in questo caso ne ha dato dimostrazione!

Dieci anni di matrimonio (tra alti e bassi) con Stefano De Martino

Che Belen sia un vero peperino ce ne eravamo accorti tutti, ma in questo periodo è difficile non sognare con lei, per l’epilogo che ha avuto il suo matrimonio con Stefano De Martino, iniziato nel 2013, interrotto qualche anno dopo, ripreso e nuovamente chiuso durante la pandemia per poi essere rimesso in vita, con una riconciliazione che ha fatto battere forte il cuore a tutti i loro fan. Qualche malalingua ha tentato in questi ultimi giorni di gettare nuove ombre sulla coppia, parlando dell’ennesima crisi, ma tutto sembra andare per il meglio: “Amo questa persona, l’ho sempre amata” ha sottolineato lei.

Quest’anno inoltre Belen Rodriguez e Stefano De Martino possono festeggiare i loro primi 10 anni di matrimonio. Un traguardo a cui sono arrivati con tanta fatica e sofferenza ma che dimostra alla fine che l’amore vince su tutto.