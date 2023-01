Covid, la drammatica scoperta: succede in gravidanza, danni permanenti

Il Covid 19 continua ad essere oggetto di studio da parte degli scienziati. Alcuni di essi hanno approfondito le cause dell’insolito aumento di emorragie cerebrali nei feti.

Come si legge sul Corriere della sera, la ricerca ha portato alla drammatica conclusione che c’è correlazione tra l’infezione virale che ha colpito il nostro pianeta da 3 anni a questa parte e la rottura dei vasi arteriosi nei bambini prima della nascita.

Un team di ricerca internazionale con a capo gli scienziati del King’s College di Londra, in collaborazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste e l’Università di Edimburgo, hanno pubblicato in questi giorni la loro ricerca su Brain: le donne incinte con Covid possono trasmettere la malattia ai feti, scaturendo emorragie cerebrali con danni al tessuto cerebrale in via di sviluppo.

Secondo la neurobiologa Katie Long del King’s College di Londra nel Regno Unito, è apparso estremamente strano l’aumento dei casi di emorragie nei cervelli in via di sviluppo in un periodo di 21 mesi, quando di solito ciò accade occasionalmente. “Ora è della massima importanza seguire i bambini che sono stati esposti prenatalmente a Covid-19 in modo da poter stabilire se ci sono effetti a lungo termine sullo sviluppo neurologico”. Afferma la scienziata.

La ricerca si è basata sullo studio di 661 campioni di tessuto fetale raccolti tra il luglio 2020 e l’aprile 2022, dalla quale sono emerse 26 casi di emorragie cerebrali. Si è scoperto che la maggior parte dei cervelli con emorragie erano feti deceduti tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo.

La raccomandazione alla vaccinazione

Al momento però non è ancora chiaro se i danni al tessuto cerebrale dei feti siano causati dall’azione diretta del virus o dalla reazione del sistema immunitario della madre. Proprio per questo motivo, visto gli alti rischi, gli scienziati raccomandano alle donne incinte di sottoporsi a vaccino anti Covid.

La ricerca degli scienziati del King’s College di Londra ha rivelato inoltre tracce di Sars-CoV-2 nei campioni di tessuto prelevati dalla placenta e dal cordone ombelicale, suggerendo la possibilità che ulteriori complicazioni siano causate dalla presenza di Covid-19.

C’è anche un’evidente riduzione dell’integrità dei vasi sanguigni e un aumento delle cellule immunitarie che si infiltrano nel cervello nei campioni infettati. Ciò va in netto contrasto con l’integrità dei vasi, sensibilmente superiore, nei campioni di cervelli fetali non infettati. Nonostante il coronavirus sia stato confermato solo nei tessuti del feto, è facile presumere che le infezioni siano state trasferite dalle madri.