Arriva il Bonus da 800 euro per le donne, senza ISEE: come compilare la domanda

Finalmente ci siamo, il Governo ha stanziato dei fondi destinati alle donne: quali requisiti si devono avere e come farne richiesta? Vi aiutiamo a capire

Si tratta di un incentivo che l’esecutivo ha deciso di rivolgere ai beneficiari che possiedono determinati requisiti. In prima istanza, come accennato si tratta di un Bonus indirizzato alle donne, ma potranno riceverlo solo coloro che risultano essere idonee poichè in possesso delle condizioni richieste dalla normativa. Si tratta di una cifra pari ad 800 €, ma chi può ottenerlo e come richiederlo?

La crisi che sta attanagliando l’Italia si fa sentire prepotentemente. Il tasso di disoccupazione è aumentato e, soprattutto le famiglie con bambini piccoli, si ritrovano a fronteggiare molte difficoltà. Tra le spese per l’istruzione, quelle mediche, quelle per le attività formative e di svago, gli italiani con prole devono cimentarsi talvolta in metodi ingegnosi per arrivare a fine mese. Le difficoltà sono aumentate in modo vertiginoso con la Pandemia, periodo nel quale c’è stato uno stop, un blocco di tutte le attività economiche-produttive.

Una delle conseguenze più tangibili di questa drammatica situazione in atto, è il crollo demografico: le nascite sono nettamente diminuite poichè il lavoro è divenuto precario, per cui si teme che i bambini una volta venuti al mondo, non possano ricevere tutte le cure di cui necessitano e che meritano.

Per questo il Governo ha deciso di adottare una serie di manovre atte ad aiutare i cittadini. Tra queste anche il Bonus di euro 800 destinato alle donne. Coloro che intendono presentare la domanda possono farlo in modo semplice, seguendo alcuni celeri passaggi.

Arriva il Bonus per donne, quali sono i requisiti

Il Bonus di 800 euro è detto: “Bonus mamma domani“, ed è rivolto a tutte le donne incinte che si trovano dal settimo mese di gravidanza ed alle donne che già hanno figli. Vi rientrano anche coloro che hanno adottato o hanno in affidamento preadottivo di un minore. Ma quali sono i requisiti per potere accedere al premio?

In prima istanza è necessario essere residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità. L’ente erogatore è L’INPS che, vagliata la domanda, provvederà all’accredito dell’importo che può avvenire attraverso bonifico, libretto postale, o accredito su conto corrente.

Bonus 800, come fare la domanda

Le donne che possiedono i requisiti necessari possono presentare la domanda: la richiesta va inoltrata online, attraverso il sito dell’INPS. La procedura viene spiegata passo per passo e la compilazione e l’invio della richiesta è celere e semplice. Chi fosse interessato può anche farsi aiutare dagli operatori del “Contact Center“, contattando il numero 803 164 se si chiama da rete fissa o lo 06 164 164 se, da un telefono cellulare. Inoltre per inviare la domanda per ricevere il “Bonus mamma domani”, le richiedenti possono anche chiedere ausilio agli enti di patronato.

Sono molte le donne che intendono presentare la domanda per il premio, di fatto trattasi di un incentivo che andrebbe ad alleggerire la situazione assai difficile di molte famiglie, che si trovano quotidianamente ad affrontare momenti delicati. Crescere un figlio o più di uno, in un periodo segnato dalle pesanti condizioni economiche come quello attuale è dura, per questo il Governo sta cercando di aiutare i cittadini partendo dal fulcro di ogni società: la famiglia.