“Ho visto Morata sbiancare”: Alice Campello, il racconto inedito sul parto sconvolge tutti

Il racconto inedito di Alice Campello sconvolge: l’influencer ha svelato cos’è successo dopo la nascita della piccola Bella, da brividi.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Alice Campello. Modella ed influencer da quasi 3 milioni e mezzo di followers, la moglie di Morata vanta di un successo – sia social che non – davvero impressionante. D’altra parte, come si può dare torto ai suoi sostenitori: la giovanissima di Mestre ha dimostrato sin da subito di avere tutte le carte in regola per sfondare in questo mondo. E, ad oggi, tutto quello che è riuscita a raggiungere e a guadagnarsi, è più che meritato.

Chi segue accanitamente Alice Campello sa benissimo che, nei giorni scorsi, la giovanissima influencer ha dato alla luce la sua quartogenita Bella, ma di aver dovuto fare i conti con alcune complicazioni post parto. A darne notizia qualche ora dopo la nascita della piccola, è stato proprio suo marito Alvaro Morata attraverso un breve post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale.

A distanza di qualche settimana dall’accaduto e, soprattutto, recuperate le sue condizioni di salute, la modella ha scelto di rompere il silenzio. E di svelare ampiamente cosa le è successo dopo il parto. Nello studio di Verissimo, infatti, la Campello si è lasciata andare ad un racconto da brividi, che ha lasciato tutti di stucco.

Cos’è successo ad Alice Campello subito dopo il parto

“Era andato tutto benissimo, avevo anche la bambina in braccio”, è con queste esatte parole che Alice Campello ha iniziato a spiegare a Silvia Toffanin cosa le è successo subito dopo il parto. Il racconto che ne segue, vi assicuriamo, è da brividi. E, soprattutto, fa chiaramente intendere quanto quello che le è capitato, sia accaduto da un momento all’altro. Ed abbia fatto vivere a tutti dei momenti piuttosto drammatici. “Ad un certo punto, ho iniziato a sentirmi male, ho alzato la coperta e ho visto un’emorragia enorme”, ha spiegato. Sottolineando, inoltre, quanto la sua unica preoccupazione di quel momento fosse il buon Morata. Marito e moglie dal 2017 e genitori di ben quattro figli, l’influencer ha spiegato di avere immediatamente volto lo sguardo verso il suo compagno di vita e di essere rimasta particolarmente impressionata quando l’ha visto letteralmente sbiancare.

Dopo quel momento, Alice ha raccontato di non ricordare assolutamente nulla e di essersi risvegliata circa 12 ore dopo l’accaduto. “Ho avuto un’emorragia che è diminuita poco a poco”, ha detto ancora, scendendo sempre più nei dettagli.

Le complicazioni post parto di Alice Campello, quindi, non sono state affatto da poco. La giovane, infatti, ha continuato a raccontare di aver avuto ben 17 trasfusioni e l’inserimento di un palloncino all’interno dell’utero, rischiando addirittura di perderlo per sempre. “Siamo stati in ansia fino al giorno dopo”, ha detto.

Tutto è andato per il meglio fortunatamente ed adesso l’influencer può dire di aver superato questo brutto momento, ma quello che non dimenticherà mai e poi mai è il viso di suo marito e dei suoi familiari al momento del risveglio.