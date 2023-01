L’aperitivo che non dimenticherai più nella tua vita: la compagnia è esagerata

È diventato virale un video su Tik Tok in cui viene lanciato un locale piuttosto originale, in cui la presenza degli altri commensali è non umana e tenerissima.

Di questi tempi, con la crisi che ci attanaglia, per far andare avanti un’attività ci vuole ben altro che semplice spirito di sacrificio. L’ingrediente essenziale è l’originalità e, in questo caso, una valanga di dolcezza.

Cane, fatti da parte

Non è passato inosservato un video di Tik Tok in cui una ragazza parla del locale Dr Cat Lounge Bistrot di Brescia, dove un aperitivo viene consumato in compagnia di un numero non precisato di gatti. Quello che è certo è che ogni gatto ha il proprio nome e ognuno è diverso dall’altro.

Ciò non fa che confermare un’altra cosa, ossia quella che gli amici pelosetti con i baffi hanno spodestato da un pezzo l’animale ritenuto fino a qualche tempo fa, il vero amico dell’uomo, il cane. I gatti infatti, sono sempre più i preferiti, per non parlare del fatto che sono delle vere star sui social. Chi non si è fermato ad ammirare un momento, almeno una volta, una delle migliaia di clip che costantemente vengono condivise nel web in cui spicca un dolce, buffo e simpatico gattino?

Stare in compagnia dei gatti al bar

Il locale bresciano è solo una delle tante prove che i gatti negli ultimi tempi, sono diventati popolarissimi e i motivi non sono ancora ben chiari. Il loro musetto e le loro fusa scaldano il cuore in questi tempi bui e freddi? Sono, per così dire, meno sottomessi dell’amico bau e per questo ritenuti più intelligenti? O sono semplicemente amati di più, a prescindere?

Certo, forse non tutti amano mangiare e bere mentre uno di questi batuffoloni, che a detta della tiktoker nel bar in questione sono socievolissimi e si fanno accarezzare senza problemi, salta sui tavoli e viene ad annusare le ciotoline degli stuzzichini, ma il mondo non è abitato solo da schizzinosi. A parte chi è allergico al pelo del gatto, se non si hanno particolari riluttanze nei confronti dei gatti c’è da dire che il locale è davvero interessante, con tanto di quadri appesi alla parete (di dipinti di gatti, ovviamente).

L’aperitivo speciale

Per gli amanti degli animali il posto è da visitare, se non altro per avere quest’esperienza conviviale in un posto aperto al pubblico, con gli amici gatti. Certo, a casa propria chi possiede dei gatti lo sa bene, cosa significa sedersi a tavola e avere il pelosetto che gironzola per la stanza a chiedere una ciotola di croccantini.

Sicuramente Dr Cat Lounge Bistrot di Brescia, non è l’unico del genere presente in Italia. Il successo dei gatti è sempre più accentuato e non sono poche le persone che lanciano a sposano l’amore per i gatti, anche in ambito professionale. E il cane? Deve rassegnarsi per adesso ad essere messo un po’ da parte. Se il cane siede vicino alla sedie dell’uomo il gatto la occupa al suo posto, regolarmente. E questo è un dato di fatto.