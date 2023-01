Meningite post Covid e altre disfunzioni cerebrali: i sintomi da riconoscere subito

Il post Covid non è sempre semplice, alcuni effetti collaterali possono essere davvero gravi come la meningite

Con il Covid ci possono essere degli effetti collaterali davvero difficile da superare, uno di questi è l’insorgenza della meningite e di altre disfunzioni cerebrali.

Ci sono degli studi che attestano come il Covid possa influire negativamente sulla propria vita. Uno di questi è stato pubblicato sul Manuale Msd. Qui Juebin Huang, dell’University of Mississippi Medical Center, ha analizzato proprio quelli che possono essere i problemi dopo essere stati positivi al Covid.

Il Covid generalmente comporta sintomi più o meno marcati ma simili a quelli di una canonica influenza. Raffreddore, tosse, gola secca, febbre e spossatezza sono di sicuro le “prove” più comuni per superare un’infezione da Covid.

Meningite post Covid e altri problemi che possono insorgere non solo durante l’infezione

Le disfunzioni cerebrali sono un aspetto da non sottovalutare dopo il Covid. Oltre ai brividi, alla febbre, la perdita momentanea del gusto e dell’olfatto possono essere davvero tante le conseguenze da Covid. Il virus può colpire il nostro cervello e i nervi nonché portare disturbi cognitivi.

Ma quando – secondo questo studio – possono sopraggiungere tali sintomi? Ebbene, non solo post Covid, ma anche nel momento dell’infezione, in fase di guarigione e appunto dopo.

Si puntualizza molto sul fatto che chi viene colpito in maniera aggressiva da questo virus rischia di sviluppare agitazione, delirio e problemi del sonno. Altri sintomi sono le alterazioni della memoria e delle capacità cognitive, cefalea, intorpidimento e formicolii.

Sintomi post Covid, anche un ex concorrente di Amici ha raccontato la sua storia

Proprio i sintomi che si manifestano dopo un mese vengono ad essere indicati come sintomi da Covid acuto, quelli che perdurano dopo 3 mesi dall’infezione viene definita sindrome da post Covid cronica. Ovviamente una risonanza magnetica può scongiurare alcune patologie.

Per questo è necessario sottoporsi ad esami neuropsicologici post Covid in caso di sintomi sospetti o comunque in presenza di altre patologie. Pasqualino, ex concorrente di Amici (settima edizione, arrivato terzo), ha raccontato la sua storia post Covid su Tik Tok.

L’artista ha contratto una forma aggressiva di Covid nell’estate 2022 ed ha raccontato: “Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto”. Una situazione, quindi, non remota cui fare molto attenzione.

Senza scadere nell’allarmismo, bisogna considerare tutti i sintomi che insorgono durante e dopo il Covid per permettere agli specialisti di intervenire in tempo.